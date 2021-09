Thủ tướng gặp gỡ doanh nghiệp Mỹ, kỳ vọng phát triển hơn nữa hợp tác đầu tư

Dân trí Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn cầu thị, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp nước ngoài, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn do đại dịch.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc với đại sứ các nước và đại diện các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa tiếp ông Christopher Klein - Đại biện Đại sứ quán Mỹ, một số doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và một số nhà đầu tư lớn của Mỹ theo hình thức trực tuyến.

Người đứng đầu Chính phủ tái khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Nhắc lại chuyến thăm Việt Nam mới đây của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân Mỹ đã hỗ trợ vắc xin, trang thiết bị y tế cho Việt Nam để ứng phó với đại dịch Covid-19.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn cầu thị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp nước ngoài, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Theo Thủ tướng, đây chỉ là những khó khăn nhất thời, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh; thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, ban hành ngay trong tuần tới nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nước ngoài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; đồng thời giao các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế thích ứng an toàn với dịch bệnh trên tinh thần "sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Đại diện của một số doanh nghiệp Mỹ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình hoạt động tại Việt Nam, đồng thời nêu một số khó khăn và đề xuất liên quan đến việc duy trì chuỗi cung ứng, vận chuyển hàng hóa, tổ chức sản xuất, cấp phép làm việc và di chuyển nội địa cho các chuyên gia, tiếp cận nguồn vắc xin, thủ tục hành chính, thuế và phí…

Các doanh nghiệp đều đánh giá cao chiến lược, biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm sản xuất, lưu thông an toàn của Chính phủ Việt Nam thời gian qua là đúng hướng; tuy nhiên mong việc tổ chức thực hiện tại các địa phương cần hiệu quả, thông suốt và kịp thời hơn.

Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các địa phương, bộ, ngành tiếp tục lắng nghe, giải quyết kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, triển khai các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài nói riêng và cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư nói chung trong giai đoạn khó khăn hiện nay để không làm gián đoạn chuỗi sản xuất và cung ứng, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động.

Về đề xuất của một số doanh nghiệp về vắc xin, Thủ tướng nhấn mạnh sớm tiêm vắc xin cho người lao động là chủ trương chung của Chính phủ và Việt Nam đang quyết liệt thực hiện chiến lược vắc xin, theo đó, sẽ điều tiết lượng vắc xin phù hợp với khả năng cho chuyên gia và công nhân của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng cho rằng, đại dịch Covid-19 là vấn đề toàn cầu nên cần cách tiếp cận toàn cầu, đòi hỏi các bên đoàn kết, chia sẻ, thông cảm lẫn nhau, chung tay ứng phó trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam mong muốn Đại biện, các doanh nghiệp Mỹ có tiếng nói với Chính phủ Mỹ và các đối tác khác để tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh bằng mọi hình thức phù hợp, nhất là trong thực hiện chiến lược vắc xin trước tình hình khan hiếm vắc xin trên thế giới.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao với các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp Mỹ và sẵn sàng đáp ứng trong điều kiện cho phép; những gì đã làm được phải làm tốt hơn.

Thủ tướng làm việc, gặp gỡ với các doanh nghiệp Mỹ.

Thủ tướng cho biết, các biện pháp phòng chống dịch được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên, khi thực hiện có những địa phương đã đưa ra một số quy định chưa phù hợp. Chính phủ đã và sẽ tiếp tục có các chỉ đạo để điều chỉnh; bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt trên toàn quốc theo tinh thần chỉ kiểm tra xe chở hàng tại điểm đi, điểm đến và bảo đảm các quy định an toàn phòng, chống dịch, các địa phương không ban hành, bãi bỏ ngay các quy định không phù hợp.

Thủ tướng cũng đề nghị Đại biện và các doanh nghiệp Mỹ tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch; duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chăm lo phúc lợi xã hội cho công nhân; tiếp tục góp ý chân thành, thẳng thắn với phía Việt Nam; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiềm năng của Việt Nam có cơ hội hợp tác đầu tư vào Mỹ.

Đại biện và các doanh nghiệp Mỹ cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã và đang tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay; khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy, phát triển hơn nữa hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trên tinh thần đoàn kết, chia sẻ, hiểu biết và cùng có lợi.

Đại biện Hoa Kỳ Christopher Klein tin tưởng với nỗ lực và sự đồng lòng, chung tay của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân, hai nước sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực, trong đó quan hệ kinh tế - thương mại đầu tư sẽ tốt đẹp và hiệu quả hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Châu Như Quỳnh