Thủ tướng có chỉ đạo mới để cân bằng cung - cầu thị trường vàng

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 499 truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách ngày 7/9.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cải thiện quan hệ thương mại với Mỹ trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; tái cơ cấu thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, xây dựng chính sách giữ chân nhà đầu tư, khuyến khích chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về ổn định kinh tế vĩ mô và kích cầu tiêu dùng, Thủ tướng nhấn mạnh cần thường xuyên kiểm soát toàn diện rủi ro của nền kinh tế; mở rộng chính sách tài khóa có trọng tâm, trọng điểm; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả và bám sát thực tiễn.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu đa dạng hóa nguồn vốn, tăng cường phát hành trái phiếu Chính phủ, ưu tiên cho các công trình, dự án trọng điểm; điều hành cân bằng, hiệu quả giữa lãi suất và tỷ giá; quyết liệt thúc đẩy đầu tư công, giải ngân 100% kế hoạch vốn năm nay.

Thủ tướng giao các cơ quan chức năng xây dựng giải pháp khả thi để cân bằng cung - cầu vàng, ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế đầu cơ, tích trữ, buôn lậu vàng.

Cùng với đó, sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Mặt hàng vàng miếng SJC được bày bán tại Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong nước, giảm chi phí đầu vào, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa; nghiên cứu, điều chỉnh các mức thuế phù hợp hơn với tình hình thực tế. Song song đó là tăng cường xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ, quảng bá sản phẩm, kết nối cung - cầu; kiên quyết phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ đạo nghiên cứu nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập đối với hộ kinh doanh; rà soát, đề xuất mức thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp; tiếp tục xem xét giảm phí, lệ phí, giảm chi phí đầu vào để nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa Việt Nam.