Thu 32.700 tỷ đồng tiền thuế từ hoạt động xổ số kiến thiết

Về thu ngân sách Nhà nước, Tổng cục Thuế cho biết lũy kế 7 tháng, thu ngân sách ước đạt 1,188 triệu tỷ đồng, bằng 69,8% dự toán, tăng 14,6% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa ước đạt 995.000 tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán, tăng 15,8% so cùng kỳ năm 2023, không kể yếu tố chính sách gia hạn thuế, tiền thuê đất thì tăng 9,7% so cùng kỳ.

Trong số thu nội địa, thu tiền sử dụng đất ước đạt 106.300 tỷ đồng, đạt 46,9% dự toán. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt 32.700 tỷ đồng, bằng 76,1% dự toán. Thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 82.900 tỷ đồng, bằng 97,1% dự toán.

Ngành thuế thu hơn 114.000 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân, 32.700 tỷ đồng thuế xổ số kiến thiết trong 7 tháng (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Thu thuế thu nhập cá nhân trong 7 tháng ước đạt khoảng 114.687 tỷ đồng, đạt 72% dự toán và tăng 15% so cùng kỳ năm trước. Lý do chủ yếu là thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tăng khoảng 65% và thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán tăng gần 33%.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cho biết việc thực hiện giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu đã làm giảm thu ngân sách khoảng 19.792 tỷ đồng sau 7 tháng.

Trước đó, Bộ Tài chính tính toán việc áp dụng chính sách giảm thuế Bảo vệ môi trường với các mặt hàng xăng dầu kể trên có thể làm giảm thu ngân sách gần 39.000 tỷ đồng cả năm nay. Tuy nhiên, việc giảm thuế môi trường với mặt hàng này sẽ góp phần giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.