Thu 15.700 tỷ đồng, hãng bia Carlsberg vẫn lỗ nặng tại Việt Nam

Hãng bia Đan Mạch Carlsberg vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025, ghi nhận doanh thu tại thị trường Việt Nam đạt 3,87 tỷ krone, tương đương khoảng 15.700 tỷ đồng. Với kết quả này, Việt Nam trở thành thị trường đóng góp doanh thu lớn thứ 6 cho tập đoàn, cùng nhóm với Đan Mạch, Na Uy, Ba Lan, Thụy Điển và Pháp.

Tuy nhiên, hoạt động tại Việt Nam lại đang trở thành gánh nặng tài chính đối với tập đoàn khi ghi nhận khoản lỗ 199 triệu krone (khoảng 808 tỷ đồng). Trong khi đó, các thị trường khác vẫn mang lại lợi nhuận đáng kể, như Đan Mạch lãi 981 triệu krone, Na Uy 623 triệu krone và Ba Lan 313 triệu krone.

Carlsberg chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 1993 thông qua việc thành lập nhà máy liên doanh Đông Nam Á tại Hà Nội, trở thành một trong những tập đoàn Đan Mạch đầu tiên đầu tư vào Việt Nam.

Doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu như Carlsberg, Tuborg, 1664 Blanc, Halida, Huda và nước táo lên men Somersby. Công ty từng đánh giá mình là nhà sản xuất bia lớn thứ tư tại Việt Nam.

Xét về nhân sự, đơn vị tại Việt Nam hiện có 1.681 lao động, là thị trường có quy mô nhân sự lớn thứ ba của tập đoàn trên toàn cầu, chỉ sau Đan Mạch với 2.224 người và Ba Lan với 1.747 người.

Việc Carlsberg đẩy mạnh đầu tư vào thị trường Việt Nam được xem là bước đi dễ hiểu, khi đây từ lâu nằm trong nhóm những thị trường tiêu thụ bia lớn trên thế giới.

Theo báo cáo của Expert Market Research, quy mô thị trường bia Việt Nam năm 2025 ước đạt khoảng 10,17 tỷ USD, lớn nhất trong khu vực. Báo cáo này cũng dự báo thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới, nhờ sự mở rộng của tầng lớp trung lưu và xu hướng tiêu dùng ngày càng đa dạng.

Hiện nay, thị trường bia Việt Nam trở thành “sân chơi” của nhiều tập đoàn nước ngoài. Thông qua việc sở hữu chi phối tại Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB), tập đoàn ThaiBev của Thái Lan đang đặt kỳ vọng khai thác thị trường trị giá hàng chục tỷ USD này.

Tuy vậy, ngành bia đang đối mặt với nhiều thách thức. Sức tiêu thụ suy giảm sau khi các quy định siết chặt việc sử dụng rượu bia khi lái xe được áp dụng, cạnh tranh ngày càng gay gắt, cùng với áp lực chi phí gia tăng - đặc biệt trong bối cảnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia dự kiến tăng mạnh từ năm 2026.

Trong năm qua, Sabeco ghi nhận doanh thu 25.888 tỷ đồng, giảm khoảng 6.000 tỷ đồng so với năm 2024. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết mức sụt giảm này chủ yếu do sản lượng tiêu thụ đi xuống trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, đồng thời chịu tác động của thiên tai, bão lũ và yếu tố thời điểm khi Tết Nguyên đán năm 2025 đến sớm.