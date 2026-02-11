Sabeco chung tay gìn giữ đa dạng bản sắc văn hóa Việt, kết nối vùng miền

Sau hơn một tháng triển khai, chiến dịch "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền" do Sabeco phối hợp với các đơn vị tổ chức, đã đi đến Đắk Lắk, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cần Thơ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Bình Dương (cũ)…

Ở mỗi điểm đến, chiến dịch nhận được sự hưởng ứng của người dân, bởi các hoạt động ý nghĩa, mang đậm phong vị Tết đặc trưng vùng miền, nhắc nhớ mọi người về ý nghĩa thiêng liêng ngày Tết - thời điểm sum họp, sẻ chia, gắn kết gia đình, cộng đồng.

Chuỗi hoạt động khắp 3 miền: Tôn vinh bản sắc truyền thống

Hành trình của "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền" bắt đầu từ giữa tháng 1, với điểm đến đầu tiên là làng biển phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk.

Nhiều người dân tận hưởng không khí Tết sớm, được gói bánh chưng, xếp mâm cỗ Tết, tham gia trò chơi dân gian, viết điều ước đầu năm, hái lộc và gửi gắm mong ước về một năm mới an lành, thuận lợi.

Các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk tham gia hoạt động gói bánh chưng, bánh tét và bày mâm cỗ Tết (Ảnh: BTC).

Các trải nghiệm thiết kế gần gũi, mang phong vị Nam Trung Bộ, chẳng hạn như những mâm cỗ gắn với tàu cá, như lời chúc cho một mùa biển nhiều lộc, may mắn.

“Tôi thấy mình được kết nối với mọi người trong không khí ấm áp, cởi mở, thêm tự hào về bản sắc quê hương", anh Lê Khánh Sơn (khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk) chia sẻ.

Đó cũng là cảm nhận của hàng trăm người có mặt tại Quảng trường Vĩnh Long chiều ngày 17/1. Chương trình “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” thu hút nhiều người đến xin chữ ông đồ, chiêm ngưỡng mâm cơm ngày Tết của các đội thi, với các món ăn đậm chất Tây Nam Bộ như thịt kho hột vịt, củ kiệu, bánh tét… Các chị em trong trang phục bà ba, trang trí thêm hoa và bày biện mâm ngũ quả, giúp mâm cơm ngày Tết thêm đẹp mắt.

“Các hoạt động của chương trình giúp mọi người gắn kết, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và tinh thần cùng hướng về cái Tết chung”, đại diện đội thi đến từ ban công tác mặt trận khóm 12, phường Long Châu, Vĩnh Long chia sẻ.

Các đội trình bày “Mâm cơm ngày Tết” đã hoàn thiện (Ảnh: B.H).

Tiếp nối hành trình tôn vinh sự đa dạng văn hóa Tết vùng miền, chương trình “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” đến với xã Kim Bảng, Nghệ An ngày 24/1 với nhiều hoạt động tương tác giàu bản sắc văn hóa Bắc Trung Bộ.

Điểm nhấn là những làn điệu dân ca ví giặm mộc mạc, sâu lắng, di sản văn hóa phi vật thể gắn bó với đời sống tinh thần người dân xứ Nghệ. Trong đó, sự xuất hiện của nghệ nhân dân gian Trần Văn Sang, mang lại xúc cảm cho người tham dự.

Người dân Nghệ An thích thú với hoạt động hát dân ca ví giặm do nghệ nhân Trần Văn Sang thể hiện tại sự kiện cộng đồng “Chung vị Tết Việt”, ngày 24/1 (Ảnh: BTC).

Hoạt động này là một trong nhiều nỗ lực của Sabeco trong việc đưa chiến dịch Tết thường niên thành nền tảng tôn vinh giá trị văn hóa phong phú của Việt Nam.

Năm nay, chiến dịch “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” do Sabeco khởi xướng không chỉ thể hiện sự trân trọng đến những nét đẹp văn hóa trong cộng đồng, mà còn mang trải nghiệm Tết trọn vẹn đến với người dân khó khăn và bộ đội biên phòng.

Để ai cũng cảm nhận được sự sẻ chia và cảm giác thuộc về

Trên hành trình của chiến dịch Tết 2026, Sabeco còn đồng hành cùng cơ quan ban ngành, lan tỏa niềm vui, sự gắn kết, làm nổi bật giá trị văn hóa đậm đà bản sắc từng vùng.

Trong hành trình đó, hơn 6.700 phần quà Tết cũng đã được trao đến các hoàn cảnh khó khăn, bộ đội biên phòng đón Tết xa gia đình. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm, phong bao lì xì, với lời chúc may mắn và tốt lành gửi đến mọi người dịp năm mới.

Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp người dân, đặc biệt là những người chưa có điều kiện đón một mùa Tết trọn vẹn, cảm nhận được sự quan tâm và đồng hành của cộng đồng.

“Tết thêm ấm áp khi gia đình tôi nhận món quà nghĩa tình như vậy”, ông Lê Văn Thành (92 tuổi), phường Tân Thạnh, Vĩnh Long xúc động nói.

Ông Lester Tan, Tổng giám đốc Sabeco trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk ngày 10/1 (Ảnh: BTC).

Hơn một tháng qua, “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” đã trở thành cầu nối để ai cũng có cơ hội trải nghiệm một cái Tết đủ đầy và đầm ấm, dù ở bất kỳ đâu hay trong hoàn cảnh nào.

“Sabeco mong muốn ai cũng cảm nhận được sự kết nối và tinh thần sẻ chia trong dịp Tết. Đây cũng là minh chứng cho cam kết lâu dài của Sabeco trong việc đồng hành cùng Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội và gìn giữ giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ mai sau”, ông Lester Tan, Tổng giám đốc Sabeco cho biết.

Cam kết này được thể hiện xuyên suốt trong hành trình Sabeco đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Doanh nghiệp hướng tới sự đổi mới, nhưng vẫn bám rễ trong di sản, trân trọng giá trị truyền thống.

Đó là lý do, chiến dịch Tết của Sabeco không dừng lại ở việc trao tặng quà, mà thông qua các hoạt động thiết thực, tạo nền tảng tôn vinh sự đa dạng văn hóa vùng miền Việt Nam, thể hiện vai trò của doanh nghiệp trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Dù hành trình của chiến dịch đã khép lại, nhưng dư âm của những khoảnh khắc kết nối, sẻ chia vẫn còn đọng lại với hàng chục nghìn người dân các tỉnh thành - nơi “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” đã đi qua.