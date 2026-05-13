Thứ trưởng Bộ Tài chính thông tin về chính sách thuế mới với hộ kinh doanh

Chiều 13/5, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Luật này có hiệu lực thi hành ngay từ 24/4, sau khi được Quốc hội thông qua.

Thông tin về nội dung chính của Luật, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn nêu bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, giá nhiên liệu tăng cao làm chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm, hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, chi phí nhiên liệu và logistics tăng cao, nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ rơi vào trạng thái khó khăn.

Điều đó đặt ra yêu cầu cần thiết phải sửa đổi một số quy định về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, Luật đã sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh, bổ sung mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Luật giao Chính phủ quy định mức doanh thu năm phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách để

Quy định này sẽ dựa trên cơ sở đánh giá tác động, cụ thể là cân đối giữa tác động giảm thu ngân sách với việc tạo điều kiện để hộ kinh doanh có nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định tâm lý xã hội.

Việc phân quyền cho Chính phủ, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ có thể điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế.

Ông Tuấn cho biết sau ngày 29/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định 141, quyết định nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng một năm - gấp đôi mức hiện hành.

Trả lời câu hỏi của báo chí về những nội dung này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết chính sách mới về thuế nhận được sự phản hồi rất tích cực của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Ông cho biết khi trình Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo đã đánh giá tác động và thấy rằng có khoảng hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế khi ngưỡng doanh thu được nâng lên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có khoảng 235.800 doanh nghiệp cũng được hưởng lợi.

So với năm 2025, tổng số thuế các hộ và cá nhân kinh doanh không phải nộp là trên 16.000 tỷ đồng, còn đối với doanh nghiệp là trên 2.000 tỷ đồng. “Số tiền này sẽ được để lại cho cá nhân và doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm nên dư luận rất ủng hộ”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Về yêu cầu với sổ sách kế toán, thông báo doanh thu của hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết đã rà soát để giảm tối đa thủ tục hành chính cho các đối tượng này.

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng cũng chỉ cần thực hiện một sổ ghi chép doanh thu của cả năm để tự theo dõi. Nếu doanh thu trên 1 tỷ đồng, năm tiếp theo mới phải kê khai thuế. Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh các thủ tục này đã được đơn giản hóa rất nhiều.