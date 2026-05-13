Petrolimex công bố giá xăng E10 hơn 24.000 đồng/lít

Ngày 12/5, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã thông báo giá bán xăng sinh học E10 RON 95-V. Mức giá mới này có hiệu lực từ 0h ngày 13/5.

Theo đó, giá bán xăng E10 RON 95-V tại các cửa hàng Petrolimex là 24.630 đồng/lít. Đối với các cửa hàng ở vùng 2 (những nơi xa cảng, kho đầu mối hoặc cơ sở sản xuất có chi phí vận chuyển cao hơn), mức giá bán lẻ được niêm yết là 25.120 đồng/lít.

Với mức giá 24.630 đồng/lít, xăng E10 RON 95-V đang cao hơn xăng E5 RON 92 khoảng 840 đồng/lít nhưng thấp hơn xăng RON 95-V khoảng 620 đồng/lít.

Trước đó, đến cuối tháng 4, Petrolimex đã hoàn thiện 7 cụm kho pha chế tiêu chuẩn và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật tại hơn 2.800 cửa hàng bán lẻ trên cả nước, đáp ứng lộ trình thay thế xăng khoáng. Doanh nghiệp cũng ghi nhận 8 tháng thí điểm bán mặt hàng xăng này tại TPHCM với sản lượng tăng 40%.

Nhân viên đổ xăng dầu tại một cửa hàng ở Hà Nội (Ảnh: Đỗ Quân).

Ngoài Petrolimex, PV OIL cũng cho biết sẽ triển khai bán rộng khắp xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống, đồng thời dừng bán xăng khoáng RON 95 từ ngày 15/5.

PV OIL Sài Gòn cũng đã gửi thông báo đến khách hàng, đối tác về việc triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 RON 95-III kể từ tháng 4 và sẽ dần chuyển đổi hoàn toàn sang xăng sinh học. Đáng chú ý, công ty này sẽ dừng việc bán xăng RON 95-III kể từ ngày 15/5.

Trước đó, tại dự thảo sửa Thông tư 50, Bộ Công Thương đề xuất xăng sinh học E10 sẽ được bán đồng loạt trên toàn quốc kể từ ngày 30/4, sớm một tháng so với lộ trình trước đó. Xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được bán trên thị trường đến hết năm 2030.

Cơ quan điều hành cho rằng việc chuyển đổi sớm xăng E10 góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu, ổn định thị trường và nâng tự chủ năng lượng quốc gia. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp do tác động xung đột Trung Đông.

Hiện nhiều doanh nghiệp xăng dầu đang từng bước nâng cấp hệ thống phân phối, chuẩn bị hạ tầng kho bãi và bán lẻ để triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 theo lộ trình mới.