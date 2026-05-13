Chuyến đi Trung Quốc của ông Trump gây chú ý với dàn tỷ phú 870 tỷ USD

Chuyến công du châu Á đầu tiên trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đặt thị trường tài chính toàn cầu vào trạng thái chờ đợi cao độ. Không đơn thuần là một sự kiện ngoại giao, người đứng đầu Nhà Trắng đang mang theo một phái đoàn quyền lực bậc nhất lịch sử thương mại.

Họ là những bộ óc kinh doanh định hình nền kinh tế Mỹ, nắm trong tay tổng tài sản lên tới 870 tỷ USD. Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này được kỳ vọng sẽ định đoạt lại dòng chảy vốn, chuỗi cung ứng công nghệ và đặc biệt là tháo gỡ cuộc khủng hoảng năng lượng đang bóp nghẹt toàn cầu.

Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc gặp kéo dài 2 ngày với Chủ tịch Tập Cận Bình (Ảnh: The Sydney Morning Herald).

Phái đoàn tỷ phú và sự vắng mặt đầy toan tính

Danh sách khách mời bước lên chuyên cơ tới Bắc Kinh quy tụ 16 nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ. Theo Bloomberg, tâm điểm của phái đoàn là 5 tỷ phú sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Dẫn đầu là Elon Musk của Tesla với khối tài sản khoảng 823,3 tỷ USD. Tiếp đó là những cái tên định hình phố Wall và thung lũng Silicon gồm Stephen Schwarzman của Blackstone, Tim Cook của Apple, Larry Culp của General Electric và Larry Fink của BlackRock.

Sự hiện diện của những nhân vật này phát đi một tín hiệu rõ ràng về ưu tiên của Washington. Trọng tâm của chuyến đi không nằm ở những tranh cãi chính trị, mà nhắm thẳng vào các thỏa thuận kinh tế thực dụng. Dòng vốn đầu tư đang rục rịch tìm đường quay lại thị trường tỷ dân và các tập đoàn Mỹ không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Tuy nhiên, thị trường lại đặc biệt chú ý đến một cái tên không xuất hiện. CEO Nvidia Jensen Huang với khối tài sản 190,5 tỷ USD đã không có mặt trong chuyến đi dù ông được xem là cố vấn thân cận của ông Trump về trí tuệ nhân tạo.

Theo Reuters, nguyên nhân sâu xa đến từ chiến lược đàm phán của Nhà Trắng. Chính quyền Mỹ hiện ưu tiên giải quyết các bài toán cấp bách về hàng không thương mại và nông sản thay vì tập trung ngay vào lĩnh vực chip bán dẫn vốn đang có nhiều nút thắt về rào cản xuất khẩu.

Kỳ vọng thương vụ hàng không lớn nhất lịch sử

Trước thông tin chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump, giới đầu tư đã hướng sự chú ý vào cổ phiếu của các tập đoàn công nghiệp nặng. Tâm điểm của các cuộc đàm phán thương mại lần này là một bản hợp đồng khổng lồ có thể làm thay đổi cục diện ngành hàng không thế giới.

Theo các nguồn tin từ Reuters, Boeing đang tiến rất gần đến việc chốt hạ đơn hàng 500 máy bay 737 MAX cùng hàng chục máy bay thân rộng sử dụng động cơ GE. Nếu cái gật đầu từ Bắc Kinh được đưa ra, đây sẽ là đơn hàng lớn đầu tiên của Boeing tại Trung Quốc kể từ năm 2017.

Thương vụ này không chỉ mang ý nghĩa giải cứu gã khổng lồ hàng không Mỹ sau chuỗi ngày khủng hoảng, mà còn có khả năng trở thành đơn đặt hàng lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không toàn cầu. CEO Boeing Kelly Ortberg từng không giấu giếm kỳ vọng chính quyền Trump sẽ là chìa khóa mở bung cánh cửa thị trường Trung Quốc vốn bị đóng băng từ lâu.

Bên cạnh hàng không, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng đang tìm cách duy trì sự ổn định cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Một trong những thỏa thuận quan trọng được đưa ra bàn thảo là việc kéo dài lệnh đình chiến thương mại, qua đó đảm bảo dòng chảy đất hiếm từ Trung Quốc sang các nhà máy tại Mỹ không bị gián đoạn.

Elon Musk và Tim Cook tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc (Ảnh: Deccan Herald).

Nút thắt năng lượng và bài toán giá dầu

Dù các thương vụ tỷ USD thu hút sự chú ý của giới truyền thông, giới tài chính lại hiểu rõ "sợi chỉ đỏ" thực sự của hội nghị lần này nằm ở thị trường năng lượng. Thế giới đang đối mặt với cú sốc nguồn cung dầu mỏ nghiêm trọng nhất lịch sử hiện đại khi eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, khoảng 13 triệu thùng dầu mỗi ngày đang bị kẹt khỏi thị trường do xung đột tại Trung Đông. Giá dầu Brent đã tăng vọt 65% và hiện giao dịch quanh mức 107 USD/thùng. Áp lực lạm phát đang đè nặng lên mọi nền kinh tế và nút thắt này chỉ có thể được tháo gỡ nếu Mỹ và Trung Quốc tìm được tiếng nói chung.

Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran và chịu ảnh hưởng trực tiếp khi 1/3 lượng dầu nhập khẩu phải đi qua Hormuz. Tuy nhiên, Bắc Kinh đang nắm giữ lợi thế đàm phán lớn nhờ việc chủ động tích trữ 360 triệu thùng dầu trong kho dự trữ chiến lược.

Wall Street Journal nhận định Tổng thống Trump sẽ sử dụng các đòn bẩy kinh tế để gây áp lực, buộc Bắc Kinh can thiệp giúp mở lại tuyến hàng hải huyết mạch này. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc có thể đồng ý nối lại việc mua khí tự nhiên hóa lỏng và dầu thô của Mỹ để đa dạng hóa nguồn cung trong bối cảnh chuỗi cung ứng Trung Đông đứt gãy.

Thị trường toàn cầu đang nín thở chờ đợi những thông báo chính thức từ Bắc Kinh. Matt Gertken, chiến lược gia trưởng của BCA Research cho rằng câu hỏi lớn nhất lúc này không nằm ở việc bao nhiêu tỷ USD sẽ được ký kết. Điều giới đầu tư thực sự quan tâm là liệu cái bắt tay giữa hai nhà lãnh đạo có đủ sức hạ nhiệt chảo lửa năng lượng toàn cầu hay không.