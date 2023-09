Thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ Biti's đi hát và 2 dự án khách sạn đình đám

2 con gái nối nghiệp gia đình

Vào những năm 90, thương hiệu Biti's được biết đến nhiều với một thước phim quảng cáo huyền thoại trên truyền hình với tuyên ngôn "Nâng niu bàn chân Việt", đã vươn lên trở thành hãng giày dép dẫn đầu thị trường nội địa, cạnh tranh trực tiếp với dép Lào, dép Thái Lan.

Đến những năm sau năm 2000, các sản phẩm Biti's dần mất đi vị thế khi bị cạnh tranh với các sản phẩm Trung Quốc hoặc các nhãn hiệu cao cấp nước ngoài. Đến năm 2017, Biti's bất ngờ xuất hiện trong MV ca nhạc của ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Chỉ trong một tuần, mẫu giày thể thao mà ca sĩ này mang trong MV đã được bán hết sạch. Sau đó, sản phẩm cũng xuất hiện trong MV của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn. Biti's trở thành hiện tượng thời điểm đó, thương hiệu vụt sáng trở lại.

Biti's là thương hiệu giày của Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tiên, được thành lập năm 1982 tại quận 6, TPHCM từ một cơ sở sản xuất nhỏ. Ông Vưu Khải Thành (gốc Hoa) và vợ là bà Lai Khiêm, sáng lập công ty.

Khi mới thành lập, hãng chỉ tập trung sản xuất dép cao su, với gần 20 công nhân. Sau đó, công ty sản xuất đa dạng hơn các loại sản phẩm và xuất khẩu đi nước ngoài.

Ông Vưu Khải Thành (Ảnh: Biti's).

Ông Vưu Khải Thành, nhà sáng lập đặt tầm nhìn Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tiên trở thành công ty sản xuất hàng tiêu dùng lớn mạnh tại khu vực châu Á, giữ vị trí hàng đầu tại Việt Nam.

Trải qua gần 40 năm hoạt động, Biti's được điều hành bởi các thành viên trong gia đình họ Vưu. Cuối năm 2018, vị trí Tổng giám đốc được chuyển giao từ thế hệ sáng lập sang thế hệ F2 cho người con gái lớn Vưu Lệ Quyên, sinh năm 1980. Còn cô con gái thứ là Vưu Lệ Minh tham gia vào Biti's từ năm 2008, phụ trách nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Vưu Lệ Quyên (Ảnh: LQ).

Thiếu gia nghìn tỷ tiếp quản mảng bất động sản

"Lĩnh vực cốt lõi của Biti's là giày dép và chúng tôi rất tập trung vào lĩnh vực kinh doanh của mình", Tổng giám đốc Vưu Lệ Quyên từng khẳng định như vậy. Tuy nhiên, bà Quyên cũng cho biết qua thời gian vận hành, công ty có tích lũy được kha khá quỹ đất, và sắp tới sẽ có các dự án về xây dựng để tối ưu hóa, nhưng đó là công ty đầu tư hoàn toàn mới tách biệt khỏi doanh nghiệp.

Lĩnh vực bất động sản của tập đoàn nghìn tỷ hiện tại được bà Lai Khiêm và cậu con trai út Vưu Tuấn Kiệt tiếp quản. Sinh năm 1994, Vưu Tuấn Kiệt có niềm đam mê âm nhạc. Cậu từng học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại nước ngoài.

Vưu Tuấn Kiệt yêu thích âm nhạc và điều hành mảng bất động sản của Biti's (Ảnh: FBVN).

Trong một vài năm trở lại đây, Vưu Tuấn Kiệt từng bước tham gia vào làng giải trí với nghệ danh Kiey. Năm 2019, Kiey ra mắt album đầu tiên, năm 2022 là album thứ hai. Tất cả ca khúc đều được Kiey sáng tác bằng tiếng Anh. Cách đây vài ngày (12/9), Tuấn Kiệt ra mắt sản phẩm âm nhạc bằng tiếng Việt.

Đối với mảng bất động sản, Vưu Tuấn Kiệt từng cho biết là CEO của Công ty cổ phần Đầu tư, Dịch vụ và thương mại Hòa An Phát (do bà Lai Khiêm làm đại diện pháp luật). Trước mắt, công ty sẽ phát triển các dự án ở phân khúc trung - cao cấp. Ngoài ra, Hòa An Phát cũng đứng ra quản lý các dự án trung tâm thương mại, khách sạn của tập đoàn.

Vưu Tuấn Kiệt sắp xếp thứ tự yêu thích là âm nhạc, Hòa An Phát và Biti's.

Hiện tại, Biti's được biết đến với 2 dự án khách sạn ở khu vực miền núi phía Bắc gồm khách sạn Sapaly tại cửa khẩu Lào Cai và khách sạn Lady Hill ở Sapa, Lào Cai.