Thiếu điện nghiêm trọng, Trung Quốc lệnh tăng khai thác than

Dân trí Bắc Kinh vừa lệnh cho hơn 70 mỏ than ở Nội Mông tăng sản lượng khai thác lên gần 100 triệu tấn khi nước này đang phải đối mặt với cuộc khoảng thiếu điện và than trầm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Theo tờ South China Morning Post, động thái này là nỗ lực mới nhất của chính quyền Trung Quốc nhằm gia tăng nguồn cung than trong bối cảnh giá than tăng cao kỷ lục và tình trạng thiếu điện trên diện rộng khiến cho hàng loạt nhà máy phải cắt giảm sản lượng để tiết kiệm điện.

Mức tăng được các nhà chức trách Trung Quốc yêu cầu chiếm gần 3% tổng tiêu thụ than nhiệt của Trung Quốc.

72 mỏ than ở Nội Mông (Trung Quốc) đã được lệnh tăng công suất khai thác ngay lập tức (Ảnh: Xinhua).

Trong một thông báo khẩn phát đi hôm qua (7/10), cơ quan quản lý năng lượng của Nội Mông đã yêu cầu các thành phố Ô Hải, Ordos, Hulunbuir cũng như Xilingol League thông báo cho 72 mỏ than tăng công suất khai thác ngay lập tức.

Một quan chức của cơ quan năng lượng trên đã xác nhận có thông báo này nhưng từ chối cho biết việc thúc đẩy sản xuất sẽ kéo dài bao lâu.

Theo tờ Mongolia Daily, thông báo này được đưa ra sau cuộc họp cùng ngày của chính quyền Nội Mông nhằm đưa ra các biện pháp cung ứng điện và than cho mùa đông theo yêu cầu của Bắc Kinh.

72 mỏ than được Cục Năng lượng Nội Mông liệt kê hầu hết là các mỏ lộ thiên, có công suất hàng năm là 178,45 triệu tấn. Theo tính toán của Reuters, thông báo đề xuất các mỏ này tăng công suất khai thác lên tổng cộng 98,35 triệu tấn.

Một thương nhân ở Bắc Kinh dự đoán việc tăng sản lượng khai thác than này có thể diễn ra trong 2-3 tháng.

Lara Dong - Giám đốc cấp cao của IHS Markit - cho rằng việc tăng sản lượng khai thác sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu than nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn vấn đề này. Chính phủ Trung Quốc cần tiếp tục áp dụng phân bổ điện năng để đảm bảo cân bằng thị trường than và điện trong suốt mùa đông.

Nội Mông là khu vực khai thác than lớn thứ 2 Trung Quốc, với hơn 1 tỷ tấn trong năm 2020, chiếm 1/4 tổng sản lượng than nước này. Tuy nhiên, sản lượng đó đã giảm 8% trong năm 2020 và giảm hàng tháng kể từ tháng 4 đến tháng 7 năm nay, một phần do cuộc điều tra chống tham nhũng trong lĩnh vực than đá do Bắc Kinh khởi xướng vào năm ngoái. Điều đó dẫn đến sản lượng sụt giảm khi nhiều mỏ bị cấm khai thác trên mức công suất đã được duyệt.

Tỉnh Sơn Tây lân cận, vùng than lớn nhất của Trung Quốc, cũng đã đóng cửa 27 mỏ than trong tuần này do lũ lụt.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Vận tải và Phân phối Than Trung Quốc, tồn kho than tại các cảng lớn ở Trung Quốc cuối tháng 9 ở mức 52,34 tấn, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, tiêu thụ than đang tăng nhanh ở các tỉnh phía Bắc Trung Quốc khi nhu cầu than sưởi ấm trong mùa đông tăng lên. Lượng than dự trữ của các nhà máy điện lớn cũng ở mức khoảng 10 ngày sử dụng, giảm từ mức hơn 20 ngày trong năm ngoái.

Để đảm bảo cung ứng điện và than sưởi ấm cho người dân, Trung Quốc đã cho mở lại hàng chục mỏ than khác đồng thời phê duyệt cho mở một số mỏ than mới.

Các nhà phân tích cho biết, Bắc Kinh cũng đã kêu gọi tăng nhập khẩu than lên mức ngang bằng với năm ngoái sau khi đã giảm gần 10% trong 8 tháng đầu năm. Trung Quốc thậm chí còn giải phóng lượng than của Australia ở các kho ngoại quan bất chấp lệnh cấm nhập khẩu than từ Australia kéo dài gần một năm nay. Các công ty tiện ích Trung Quốc cũng tăng cường khai thác các nguồn cung cấp hiếm ở Kazakhstan và Mỹ.

Nhật Linh

Theo South China Morning Post