Thế Giới Di Động giải thể "ước mơ" của ông Nguyễn Đức Tài

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) vừa giải thể Công ty cổ phần 4K Farm với lý do tái cơ cấu nhóm các công ty con nhằm tối ưu việc vận hành.

4K Farm có trụ sở tại Bà Rịa - Vũng Tàu, được thành lập năm 2020, hoạt động trong lĩnh vực trồng và chế biến nông sản sạch. Mô hình này từng được ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động gọi là "ước mơ của tôi", trong cuộc họp với cổ đông năm 2020.

Thế Giới Di Động từng lên kế hoạch triển khai 4K Farm với mô hình chuyển giao công nghệ và hỗ trợ nông dân trồng rau an toàn với 4 tiêu chuẩn: Không thuốc trừ sâu, không chất tăng trưởng, không chất bảo quản và không giống biến đổi gen. Tuy nhiên đến cuối năm 2023, theo nhận định của tập đoàn, công ty con này cơ bản ngừng hoạt động do kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng và chưa phù hợp với định hướng phát triển chung.

Tính đến ngày 31/3, doanh nghiệp do ông Nguyễn Đức Tài làm Chủ tịch HĐQT sở hữu 99,99% vốn tại 4K Farm với giá gốc đầu tư gần 162 tỷ đồng. Công ty phải trích lập dự phòng hơn 148 tỷ đồng cho khoản đầu tư này.

4K Farm trồng rau sạch là "ước mơ" của ông Nguyễn Đức Tài (Ảnh: 4K Farm).

Trong cuộc họp với nhà đầu tư vừa diễn ra, ông Tài nói thêm lý do giải thể 4K Farm. Việc giải thể này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc, giảm lượng tăng chất, cắt bỏ thứ kém hiệu quả. "Bản chất 4K Farm là làm rau an toàn, chi phí sản xuất cao so với rau thường nhưng người tiêu dùng chưa sẵn sàng đón nhận sự chênh lệch giá đó", Chủ tịch Thế Giới Di Động nói.

Dường như chưa từ bỏ ước mơ, ông Tài còn cho rằng cần đợi thêm thời gian nữa, khi người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến sự an toàn, chất lượng thì mô hình như 4K Farm mới có "đất dụng võ".

Quý đầu năm nay, Thế Giới Di Động đạt doanh thu thuần 31.486 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 903 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và gấp 43 lần cùng kỳ năm trước. Điện máy Xanh - chuỗi bán lẻ điện máy - đóng góp tới 46% doanh thu cho tập đoàn. Tiếp đến là Bách hóa Xanh - chuỗi bán lẻ thực phẩm góp 29% và Thế Giới Di Động - chuỗi bán lẻ điện thoại góp 21,6%.

Công ty cho biết doanh thu quý đầu năm tăng mạnh do tất cả ngành hàng đều tăng từ 5% đến 50%. Trong đó, sản phẩm điện lạnh, gia dụng tăng 2 con số.

Cũng trong quý đầu năm, tập đoàn giảm hơn 4.800 nhân viên. Ông Tài lý giải việc sụt giảm diễn ra tự nhiên, do nhiều yếu tố, trong đó phần nhiều đến từ sự tự nguyện của nhân viên như thu nhập không còn tốt như trước đây.

Việc cắt giảm diễn ra trên toàn hệ thống của tập đoàn, phạm vi rộng và ở nhiều cấp độ khác nhau, từ nhân viên đến quản lý. Tập đoàn đang thực thi mạnh mẽ việc giảm lượng, tăng chất và số lượng nhân viên giảm cũng nằm trong chiến lược này.

Thế Giới Di Động đẩy mạnh tái cấu trúc từ năm 2023, sau khi nhận thấy sức tiêu thụ của thị trường giảm và cần tiết giảm chi phí để có một "cơ thể khỏe khoắn hơn". Năm nay, công ty tập trung vào 2 trụ cột tăng trưởng là chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh với kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2.400 tỷ đồng, gấp 14 lần năm trước.