Thế Giới Di Động chi 3.000 tỷ đồng trả cổ tức, bổ sung nghề bất động sản

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố tài liệu họp cổ đông thường niên 2026. Đáng chú ý là kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 với phương án chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng).

Với gần 1,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến sẽ chi gần 3.000 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thực hiện dự kiến được chia thành 2 đợt vào quý III và IV/2026, mỗi đợt chi trả 1.000 đồng/cổ phiếu.

Về kinh doanh, năm 2026 công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 9.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 30% so với năm trước.

Thế Giới Di Động chi 3.000 tỷ đồng trả cổ tức, bổ sung ngành nghề bất động sản (Ảnh: DT).

Một nội dung quan trọng khác được công ty dự kiến trình cổ đông tại kỳ họp tới là phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Dựa trên nghị quyết kỳ họp cổ đông thường niên 2025, kết quả thực tế đạt được và hiệu suất của cổ phiếu, công ty dự trình cổ đông thông qua phương án phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu ESOP (tỷ lệ 0,5%) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kế hoạch ESOP cho năm 2026, doanh nghiệp dự kiến số lượng cổ phiếu ESOP phát hành tối đa là 3 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế sẽ căn cứ kết quả kinh doanh. Nếu công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 (tỷ lệ hoàn thành nhỏ hơn 100%) thì không phát hành ESOP 2026.

Nếu hoàn thành kế hoạch (tỷ lệ hoàn thành bằng 100%) thì số lượng cổ phiếu phát hành là 2 triệu cổ phiếu. Nếu vượt kế hoạch thì cứ mỗi 1% lợi nhuận thực hiện vượt mức 100%, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được cộng thêm 50.000 cổ phiếu.

Ngoài các nội dung trên, công ty cũng sẽ thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp muốn thêm mới hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính.