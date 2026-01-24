Thế Giới Di Động kiếm gần 430 tỷ đồng mỗi ngày

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố tình hình kinh doanh năm 2025. Doanh thu thuần công ty đạt 156.166 tỷ đồng (gần 6 tỷ USD), tương đương thu về 428 tỷ đồng mỗi ngày - tăng 16,2% so với năm 2024 và vượt 4% kế hoạch năm.

Doanh thu online đóng góp khoảng 9.200 tỷ đồng, chiếm 5,9% tổng nguồn thu của tập đoàn.

Lý do được đơn vị này nêu là nền kinh tế năm 2025 tăng trưởng tích cực, sức tiêu dùng nội địa được cải thiện khi mà tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,2% so với cùng kỳ... cùng các động thái từ chính doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Tài (Ảnh: MWG).

Xét riêng từng chuỗi, hiện Thế Giới Di Động - bao gồm Topzone và Điện Máy Xanh vẫn đóng góp chính cho doanh thu công ty, lần lượt đạt 37.300 tỷ đồng và 68.400 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 18% so với năm 2024.

Chuỗi Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu gần 46.850 tỷ đồng, tăng 14%. Đáng chú ý, Bách Hóa Xanh được biết đã hiện diện tại miền Bắc sau gần 10 năm hoạt động.

Bên cạnh các chuỗi chính, thì chuỗi thuốc An Khang năm qua đạt doanh thu đạt gần 2.200 tỷ đồng, giảm so với năm 2024. Chuỗi AVAKids đạt doanh thu gần 1.400 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024.

Về doanh thu nước ngoài, chuỗi EraBlue tại Indonesia đạt tăng trưởng hơn 70%. Chuỗi đang vận hành 181 cửa hàng, theo tiết lộ đã mang lại lợi nhuận cả năm cho tập đoàn.

Hiện tại công ty này có hơn 1.000 cửa hàng Thế Giới Di Động, hơn 2.000 cửa hàng Điện Máy Xanh, hơn 2.500 cửa hàng Bách Hóa Xanh, gần 390 nhà thuốc An Khang, hơn 80 cửa hàng AVAKids và hơn 180 cửa hàng EraBlue.