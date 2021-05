Techcombank: HĐQT có thêm thành viên họ Hồ, muốn vốn hóa 2025 lên 20 tỷ USD

Dân trí Với số phiếu trên 99,5%, ông Hồ Anh Ngọc, em trai ông Hồ Hùng Anh, vừa được bầu vào HĐQT Techcombank nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ngân hàng này cũng tham vọng có vốn hóa 20 tỷ USD vào năm 2025.

Tại phiên họp đại hội cổ đông thương niên năm 2021 diễn ra tại Hà Nội sáng 24/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã bầu bổ sung HĐQT, phương án phát hành cổ phần cho người lao động, mục tiêu lợi nhuận năm 2021 và các chỉ số tín dụng năm 2021.

Cụ thể, ông Hồ Anh Ngọc được bầu vào HĐQT. Ông Hồ Anh Ngọc là Chủ tịch hội đồng quản trị của 3 công ty gồm Công ty Cổ phần One Mount Group, Công ty Cổ phần 1MG Housing và Công ty Cổ phần One Distribution.

Ông Hồ Anh Ngọc vừa được bầu vào HĐQT Techcombank nhiệm kỳ 2019-2024 tại họp đại hội cổ đông năm 2021.

Ông Jens Lottner - Tổng Giám đốc Techcombank - cho biết với mức tăng trưởng lợi nhuận hằng năm từ 23% đến 25%, dự kiến đến năm 2025 ngân hàng này sẽ đạt ngưỡng vốn hóa 20 tỷ USD.

Hiện, vốn hóa của ngân hàng đã ở mức 6 tỷ USD. Ngân hàng đặt tham vọng đến 2025 vốn hóa đạt 20 tỷ USD.

Ông Jens Lottner cho rằng khi lựa chọn trọng tâm hướng vào lĩnh vực bất động sản, ban lãnh đạo đã tính toán rất kỹ, đặc biệt trong quá trình lựa chọn đối tác. Đồng thời, tiềm năng của lĩnh vực này còn rất lớn, nhu cầu mua nhà của khách hàng thu nhập khá và cao đang tiếp tục tăng cao.

Theo ông, ngân hàng này đang cố gắng đa dạng hóa danh mục sang nhiều lĩnh vực kinh tế khác như điện lực, viễn thông, năng lượng…

Theo báo cáo của Techcombank, năm 2021, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất lên đến 19.800 tỷ đồng, tăng 25,3% so với năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến ở mức dưới 2%.

CEO Techcombank cho biết với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 23-25%/năm, mức tăng trưởng bền vững, đa dạng, duy trì liên tục sẽ giúp ngân hàng đạt mục tiêu vốn hóa.

Ông Jens Lottner - Tổng Giám đốc Techcombank - kỳ vọng mục tiêu vốn hóa 20 tỷ USD vào năm 2025 của Techcombank là hoàn toàn khả thi

Tại phiên họp đại hội, trả lời nhiều câu hỏi của các cổ đông, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank cho biết, ngân hàng vẫn đang duy trì chiến lược chiến lược phát triển tiền gửi không kỳ hạn (CASA), mặc dù mức chung của thị trường chỉ khoảng 22% nhưng tại Techcombank đã lên tới 46,1%. Trong đó, CASA từ khách hàng cá nhân đã có đóng góp vượt trội với tỷ lệ tăng trưởng 65,3%, chiếm 59,4% tổng số dư CASA của toàn ngân hàng.

"Do đó, biên lãi thuần (NIM) của Techcombank rất cao nhưng không phải do lãi suất cho vay cao mà do chi phí thấp. Điều này cho phép ngân hàng không cần cho vay lĩnh vực rủi ro cao mà vẫn đạt được lợi nhuận tốt", ông Hùng Anh nói.

Bổ sung thêm, Tổng giám đốc Techcombank, ông Jens Lottner cho biết mục tiêu của ngân hàng là đạt tỷ lệ CASA 55% vào năm 2025.

Ông Hồ Anh Ngọc (thứ 3 từ trái sang).

Về việc sẽ bị cạnh tranh trong cuộc đua CASA, vị Tổng giám đốc này nhận định, Techcombank là tiên phong và có những thứ khó bắt chước. Điển hình như Techcombank cũng đã hợp tác với một công ty fintech phát triển công cụ tư vấn, trong 3 tháng đã trang bị cho cán bộ tư vấn, khi họ tư vấn có thể sử dụng công cụ này để đảm bảo khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm chuyên nghiệp hơn.

Ngân hàng cũng sẽ tập trung nguồn lực vào các nền tảng ngân hàng giao dịch với khách hàng; nâng cấp các quy trình tín dụng.

Liên quan đến công nghệ trong phát triển hệ thống và những quan ngại hệ thống thanh toán của Mobile Money của Techcombank khi gần đây bị phản ánh là thường xuyên gặp trục trặc, Tổng Giám đốc của Techcombank cho rằng: Thời điểm cuối tuần, mỗi 1 giây có hàng triệu đến hàng chục triệu giao dịch, nên không thể tránh khỏi. Phía Techcombank đã đầu tư tiền của vào nâng cấp công nghệ, đồng thời đưa các dữ liệu, các giải pháp dữ liệu vào điện toán đám mây. Trong thời gian ngắn, Techcombank sẽ khắc phục được điểm nghẽn này.

Về câu hỏi tại sao 3 năm liên tiếp không tăng vốn điều lệ, Chủ tịch HĐQT Hồ Hùng Anh cho biết việc chú trọng vào tăng vốn sở hữu là ưu tiên của ngân hàng và đây là giải pháp hiệu quả nhất đối với hoạt động của ngân hàng.

An Linh