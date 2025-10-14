Khách bay nhiều, hàng không Việt bước vào "thời điểm vàng" lợi nhuận

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng vận chuyển toàn thị trường ước đạt 64,1 triệu hành khách và 1,1 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt 10,7% và 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hãng bay nội ngoại cùng tăng tốc

Đánh giá kết quả này, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho rằng, sự tăng trưởng mạnh mẽ phản ánh đà phục hồi bền vững của thị trường vận tải hàng không, nhờ chính sách mở cửa, sự trở lại của du lịch quốc tế và năng lực khai thác ngày càng được nâng cao của các hãng bay Việt Nam.

Không chỉ tăng trưởng đầu ra, đầu vào thuận lợi cũng đang hỗ trợ cho ngành. Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) nhận định việc mở rộng công suất trong mùa cao điểm cùng với chi phí nhiên liệu thấp đã giúp các hãng hàng không có được "thời điểm vàng" về lợi nhuận.

Trong đó, áp lực chi phí đầu vào với các hãng bay giảm mạnh trong hai quý đầu năm nhờ giá nhiên liệu bay đã hạ nhiệt. Bình quân giá xăng Jet A1 trong 6 tháng đầu năm 2025 trên thị trường thế giới ở mức 86-88 USD/thùng, trong khi mức trung bình năm ngoái tiệm cận 99 USD/thùng.

Theo giới chuyên môn, với tốc độ tăng trưởng hai con số cùng xu hướng phục hồi toàn cầu, thị trường hàng không Việt Nam đang tiến gần thời kỳ bứt phá mới. Nếu duy trì đà này, Việt Nam có thể sớm lấy lại quy mô vận chuyển trước đại dịch và vươn lên nhóm thị trường hàng không năng động nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

“Việt Nam là một trong những thị trường năng động và thành công nhất của chúng tôi tại Đông Nam Á, với sự kết hợp đa dạng giữa khách du lịch, khách doanh nhân và khách nối chuyến qua Seoul”, bà Kyoung Hee Kang, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Korean Air, nhấn mạnh trong chia sẻ mới đây.

Korean Air đã có mặt tại Việt Nam từ rất sớm, hiện khai thác 5 điểm đến bao gồm: TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cam Ranh (Nha Trang) và Phú Quốc. Trong 6 tháng đầu năm 2025 hãng ghi nhận vận chuyển 374.788 hành khách giữa Hàn Quốc và Việt Nam, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện hãng bay Korean Air đánh giá cao tiềm năng ngành hàng không Việt Nam (Ảnh: DT).

Không riêng Korean Air, cuộc đua trên bầu trời Việt cũng thu hút loạt hãng bay ngoại lớn như Emirates, Japan Airlines, Cathay Pacific, China Southern Airlines, Air France, British Airways, Qatar Airways….

Cả ngành đều tăng trưởng

Còn doanh nghiệp trong nước, Vietnam Airlines vừa có quý thứ hai liên tiếp duy trì được mức lãi trên 3.000 tỷ đồng. So với giai đoạn hoàng kim 2017-2019, mức lãi hợp nhất cao nhất cả năm Vietnam Airlines chỉ gần 2.500 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 58.680 tỷ đồng, lãi trước thuế lên 6.682 tỷ đồng - tăng 19% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận bán niên cao nhất từ trước đến nay và vượt mục tiêu kinh doanh cả năm 2025 của công ty.

Tương tự, Vietjet Air cũng tăng trưởng mạnh sau nửa đầu năm với doanh thu hợp nhất 35.800 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi niêm yết cổ phiếu năm 2017 đến nay. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietjet khoảng 1.600 tỷ đồng, tăng 65% so với nửa đầu năm ngoái.

Còn Bamboo Airways, cập nhật tình hình 6 tháng đầu năm nay, Tổng giám đốc Lương Hoài Nam nhấn mạnh hãng bay này gần như đã không còn lỗ trong hoạt động kinh doanh vận tải hàng không.

Ở nhóm doanh nghiệp phụ trợ, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng tăng trưởng hai chữ số trong quý II/2025, doanh thu đạt 6.340 tỷ đồng.

Công ty liên quan ông Johnathan Hạnh Nguyễn (Sasco) tăng trưởng 62% lợi nhuận trong quý II. Lũy kế 6 tháng, Sasco đạt lợi nhuận trước thuế gần 280 tỷ đồng - gấp đôi hai quý đầu năm 2024 và là mức cao nhất kể từ 2020 đến nay.

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT) tăng lãi ròng thêm 32% lên gần 150 tỷ đồng. Tương tự, lợi nhuận trước thuế của Công ty Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) 6 tháng qua đạt gần 450 tỷ đồng, tăng gần 18%.