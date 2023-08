Tập đoàn Hòa Bình chuyển từ lãi sang lỗ hơn 703 tỷ đồng

Cụ thể, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023 với khoản lỗ hơn 703 tỷ đồng. Trong khi đó, báo cáo công ty tự lập lãi gần 143 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, công ty lãi gần 56 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính khiến số liệu chênh lệch là khoản mục lợi nhuận khác sau soát xét giảm tới 652 tỷ đồng so với tự lập. Xây dựng Hòa Bình giải thích điều chỉnh giảm lợi nhuận từ việc thanh lý bán tài sản tại công ty mẹ.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính cũng giảm 72 tỷ đồng do điều chỉnh doanh thu tài chính từ hoạt động chuyển nhượng công ty con - Công ty TNHH MTV Máy Xây dựng Matec và điều chỉnh giảm lãi cho vay tại Công ty Tiến Phát Sanyo Home.

Tập đoàn Hòa Bình lỗ nửa đầu năm 2023 (Ảnh: HBC).

Công ty Máy Xây dựng Matec đã được Hòa Bình quyết định bán 100% vốn cho Ashita Group. Đây là doanh nghiệp chuyên quản lý khai thác toàn bộ số máy móc thiết bị của Hòa Bình. Ashita Group mua lại một phần số máy móc thiết bị trên với giá 1.100 tỷ đồng. Tại ngày 30/6, Công ty Matec vẫn là công ty con của Hòa Bình.

Tại ngày 30/6, Hòa Bình lỗ lũy kế 2.812 tỷ đồng. Do đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm một nửa so với đầu năm còn 503,3 tỷ đồng. Các khoản phải thu khách hàng là 9.218 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm.

Năm nay, tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện năm trước, doanh thu giảm 12% còn lợi nhuận được cải thiện so với số lỗ tạm tính 2.571 tỷ đồng.

Tại cuộc họp đại hội cổ đông thường niên 2023, ông Lê Văn Nam, Tổng giám đốc, nói trong trường hợp xấu nhất, doanh thu năm nay khoảng 9.500 tỷ đồng, công ty vẫn có lợi nhuận.

Ông Lê Viết Hiếu, Thành viên HĐQT, chia sẻ thêm, chiến lược kinh doanh giai đoạn 2024-2026, tập đoàn đặt mục tiêu tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu giảm về 1, dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ dương từ năm 2024 và đạt 600 tỷ đồng vào năm 2026.