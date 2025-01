5 tỉnh thành thu NSNN lớn nhất: Bất ngờ 2 địa phương dẫn đầu

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt 19,8% dự toán năm và tăng 16,2% so với năm trước.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 1,7 triệu tỷ đồng, vượt 18,1% dự toán năm và tăng 16% so với năm 2023. Thu từ dầu thô ước đạt 58.600 tỷ đồng, vượt 27,5% dự toán năm nhưng giảm 5,4% so với năm trước. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 271.300 tỷ đồng, vượt 33% dự toán năm và tăng 24,1% so với năm 2023.

Ở chiều ngược lại, tổng chi NSNN trong năm qua ước đạt 1,8 triệu tỷ đồng, bằng 86,4% dự toán năm và tăng 5,7% so với năm trước.

Tổng thu NSNN năm 2024 vượt 2 triệu tỷ đồng (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Dưới đây là danh sách những địa phương thu NSNN đứng đầu cả nước trong năm 2024:

Hà Nội

Tổng thu NSNN trên địa bàn Hà Nội năm 2024 ước thực hiện 509.300 tỷ đồng, vượt 24,7% dự toán pháp lệnh năm và tăng 23,8% so với năm 2023. Năm qua cũng là lần đầu tiên thu ngân sách của Thủ đô vượt 500.000 tỷ đồng với tất cả 30 quận, huyện, thị xã đều vượt mức thu và hoàn thành 100% thu về thuế, phí.

Trong đó, thu nội địa đạt 473.800 tỷ đồng, vượt 25,2% và tăng 24,3%; thu từ dầu thô 4.800 tỷ đồng, vượt 58,8% và tăng 5,2%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 30.400 tỷ đồng, vượt 12,7% và tăng 25,4%.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa năm 2024 trên địa bàn Hà Nội gồm: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) thực hiện 71.600 tỷ đồng, vượt 1,4% dự toán năm và tăng 7% so với năm trước; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 31.600 tỷ đồng, vượt 18,3% và tăng 11,2%; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 91.900 tỷ đồng, vượt 16,9% và tăng 22%.

Thu thuế thu nhập cá nhân 49.000 tỷ đồng, vượt 19,4% và tăng 23,7%; thu tiền sử dụng đất 41.800 tỷ đồng, vượt 15,7% và gấp 2,8 lần cùng kỳ; thu phí và lệ phí 24.300 tỷ đồng, vượt 24,4% và tăng 21,3%; thu lệ phí trước bạ 7.900 tỷ đồng, vượt 21,6% và tăng 17,7%.

Chi ngân sách địa phương năm 2024 ước thực hiện 112.100 tỷ đồng, đạt 78,7% dự toán năm và tăng 1,4% so với năm 2023.

TPHCM

Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn TPHCM năm 2024 ước thực hiện 508.553 tỷ đồng, vượt 5,3% dự toán và tăng 13,3% so với năm 2023. Đồng thời, chi thường xuyên tăng 43,2% so với năm 2023.

Cụ thể, thu nội địa ước thực hiện 356.840 tỷ đồng, vượt 6,9% dự toán, chiếm 70,2% tổng thu cân đối và tăng 17,6% so với năm 2023.

Trong đó, thu từ doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) ước thực hiện 31.511 tỷ đồng, đạt 105,4% dự toán, chiếm 6,2% tổng thu và giảm 14,7% so với năm trước. Thu từ khu vực ngoài Nhà nước ước thực hiện 102.833 tỷ đồng, đạt 112,2% dự toán, chiếm 20,2% tổng thu và tăng 17,3% so với năm trước.

Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 79.315 tỷ đồng, đạt 112,2% dự toán, chiếm 15,6% tổng thu và tăng 7,2% so với năm trước.

Thu dầu thô ước thực hiện 21.785 tỷ đồng, đạt 121,7% dự toán, chiếm 4,3% tổng thu cân đối và giảm 10,1% so với năm 2023. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước thực hiện 129.600 tỷ đồng, đạt 99,1% dự toán, chiếm 25,5% tổng thu cân đối và tăng 7%.

Thu cân đối ngân sách địa phương năm 2024 ước thực hiện 196.053 tỷ đồng, vượt 39,1% dự toán, chiếm 38,6% tổng thu cân đối NSNN và tăng 7,2% so với năm 2023.

Hải Phòng

Tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2024 ước đạt 118.255,3 tỷ đồng, vượt 20,86% dự toán Trung ương giao và vượt 10,77% dự toán HĐND thành phố giao.

Trong đó, thu nội địa đạt 50.068 tỷ đồng, bằng 133,23% dự toán Trung ương giao, bằng 111,26% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 67.046,3 tỷ đồng, bằng 114,02% so với dự toán Trung ương giao, bằng 111,74% so với dự toán HĐND thành phố giao.

Tổng chi ngân sách địa phương của thành phố Hải Phòng năm 2024 ước đạt 39.407,7 tỷ đồng, đạt 120,18% so với dự toán Trung ương giao và đạt 99,09% dự toán HĐND thành phố giao.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm qua, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đạt số thu NSNN khả quan với hơn 98.187 tỷ đồng, đạt 119,8% so với dự toán Trung ương giao và đạt 110,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao, cao hơn 9,7% so với năm 2023.

Trong đó, thu từ dầu thô gần 33.732 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu hơn 21.140 tỷ đồng và thu nội địa hơn 43.316 tỷ đồng.

Một số khoản thu tăng cao như: thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; thu tiền sử dụng đất...

Trong bảng xếp hạng chỉ số công khai ngân sách (POBI) năm 2024, Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục giữ vị trí thứ nhất trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, là năm thứ 3 liên tiếp chỉ số công khai ngân sách của tỉnh xếp hạng nhất.

Bình Dương

Năm 2024, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt 76.200 tỷ đồng, đạt 117% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 106% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thu nội địa đạt 57.900 tỷ đồng, đạt 120% dự toán Thủ tướng giao và đạt 119% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8,8% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2024 thực hiện 32.200 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ.