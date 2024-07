Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nói về vụ khởi tố: Vi phạm trước 2015

Theo thông tin công bố của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán: GVR), vào ngày 28/6, doanh nghiệp này đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Ngọc Thuận. Đơn của ông Thuận đề ngày 20/6.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tiến hành lấy ý kiến các thành viên để thống nhất thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm trên.

Hội đồng quản trị (HĐQT) tập đoàn này sau đó đã phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên còn lại để đảm bảo chỉ đạo, quản lý điều hành tập đoàn được liên tục và thông suốt.

Các bị can bị khởi tố (Ảnh: Bộ Công an).

Ngày 17/7, Công thông tin điện tử Bộ Công an chính thức thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị có liên quan (trong đó có ông Trần Ngọc Thuận).

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho hay, sự việc xảy ra trong giai đoạn trước năm 2015, trước khi tập đoàn chuyển sang mô hình công ty cổ phần. Doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Cổ phiếu GVR giảm sàn và giảm mạnh trong 2 phiên 17/7 và 19/7 (Nguồn: Investing).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GVR biến động tiêu cực. Phiên giao dịch 19/7, mã này lao dốc mất 4,3% còn 34.500 đồng/cổ phiếu. Trước đó, trong phiên 17/7, thời điểm cơ quan điều tra công bố lệnh bắt đối với các cá nhân nói trên, GVR giảm kịch sàn, khớp lệnh đột biến 10,7 triệu đơn vị.

Hôm qua (18/7), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Thành, ông Huỳnh Văn Bảo, ông Phan Mạnh Hùng (nghỉ hưu theo chế độ); miễn nhiệm kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Đỗ Khắc Thăng (nghỉ hưu theo chế độ).

Doanh nghiệp đồng thời bầu bổ sung ông Đỗ Hữu Phước làm Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Đông Phong làm Thành viên độc lập HĐQT, ông Phạm Văn Hỏi Em làm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Văn Hỏi Em thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính kế toán và đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới. Thay vào đó, bà Lưu Thị Tố Như - Phó trưởng ban Tài chính kế toán được giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán và Phụ trách Ban tài chính kế toán.

Trong một diễn biến có liên quan, hôm nay (19/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ban hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam; lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) - về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Quyết định nêu trên nằm trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.