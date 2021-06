Tập đoàn BIM Group tích cực ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19

Dân trí Trong hai tháng 5 và 6 năm nay, Tập đoàn BIM Group tích cực triển khai các hoạt động ủng hộ phòng chống đại dịch Covid-19 ở nhiều địa phương và tại nước bạn Lào.

Với tinh thần đề cao vai trò xã hội của doanh nghiệp, phát triển kinh tế gắn liền với lợi ích cộng đồng, Ban Lãnh đạo Tập đoàn BIM Group nói chung và các công ty thành viên tập đoàn nói riêng luôn nỗ lực chủ động tham gia các hoạt động đóng góp xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Tập đoàn BIM Group đã thể hiện trách nghiệm xã hội của doanh nghiệp qua những hoạt động ủng hộ phòng chống dịch kịp thời và hiệu quả.

Ngày 5/6, Ông Đoàn Quốc Huy, đại diện Tập đoàn BIM Group, trao 30 tỷ đồng tới Bộ Y tế để ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

Ngay khi Quỹ vắc xin phòng Covid-19 được Thủ tướng chính phủ ký quyết định thành lập, Tập đoàn BIM Group đã ủng hộ 30 tỷ đồng. Trong buổi ra mắt quỹ ngày 5/6, ông Đoàn Quốc Huy, đại diện Tập đoàn BIM Group, cho biết: "Ủng hộ số tiền 30 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin, chúng tôi hi vọng được đóng góp phần nào để Việt Nam một lần nữa dập dịch thành công và tiến tới khống chế đại dịch để xã hội sớm trở lại bình thường."

Không chỉ ủng hộ chiến lược vắc xin của chính phủ, Tập đoàn BIM Group cũng triển khai nhiều hoạt động ủng hộ phòng chống dịch bệnh tại các địa phương trên cả nước và tại nước bạn Lào.

Ngày 14/5, đại diện Tập đoàn BIM Group tại thủ đô Vientiane đã trao tặng hiện vật cho Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Dịch bệnh của Lào hàng nghìn thiết bị y tế và nhu yếu phẩm trị giá hơn 600 triệu đồng.

Đại diện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 2 máy thở cao cấp trị giá 1 tỷ đồng.

Ngày 17/5, BIM Land - thành viên Tập đoàn BIM Group - cùng đối tác đã trao 1 triệu chiếc khẩu trang y tế cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 4/6, BIM Land và đối tác tiếp tục trao 2 chiếc máy thở cao cấp CareScape R860 trị giá 1 tỷ đồng cho tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay trong ngày, với sự chứng kiến của ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã bàn giao máy thở cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để đưa vào sử dụng tại bệnh viện dã chiến tỉnh.

Cũng trong tuần đầu tháng 6 năm nay, Tập đoàn BIM Group phối hợp cùng Công an tỉnh Kiên Giang hỗ trợ trao tặng nhu yếu phẩm gồm mỳ hộp, cá hộp, nước rửa tay khô và khẩu trang y tế với tổng trị giá 400 triệu đồng cho lực lượng Công an Campuchia tại 4 tỉnh giáp biên giới Việt Nam. Tiếp theo, BIM Group trao tặng tỉnh Long An 3.000 bộ kit xét nghiệm Covid-19 và 250.000 khẩu trang y tế.

Ngày 11/6, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận 1 tỷ đồng ủng hộ quỹ từ Tập đoàn BIM Group.

Ngày 11/6, hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19" của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, BIM Group tiếp tục ủng hộ 1 tỷ đồng vào quỹ phòng chống Covid-19 của tỉnh, nhằm tạo thêm nguồn lực giúp Ninh Thuận thực hiện tốt việc đẩy lùi, ngăn chặn đại dịch, bảo đảm sự an toàn cho nhân dân.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, Tập đoàn đã đóng góp hơn 50 tỷ đồng bao gồm tiền và nhu yếu phẩm cho các địa phương và Quỹ vắc xin phòng Covid-19 quốc gia.

Trường Thịnh