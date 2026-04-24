Tạm dừng hóa dầu Long Sơn, đại gia Thái Lan "gánh" 203 tỷ đồng/tháng

Tập đoàn SCG vừa có thông báo sẽ tạm ngưng hoạt động Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP) tại xã Long Sơn, TPHCM, Việt Nam. Nguyên nhân do tác động kéo dài và khó lường từ căng thẳng tại Trung Đông.

Theo doanh nghiệp, dù đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó như tìm nguồn nguyên liệu thay thế ngoài khu vực eo biển Hormuz với chi phí cao hơn, tình trạng gián đoạn nguồn cung vẫn vượt ngoài khả năng kiểm soát, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất.

Sau khi đánh giá toàn diện, SCG quyết định tạm dừng hoạt động LSP từ giữa tháng 5. Việc này dự kiến khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí khoảng 250 triệu baht mỗi tháng (tương đương khoảng 203 tỷ đồng).

Trong thời gian tạm dừng, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn sẽ tiến hành bảo trì và đẩy nhanh kế hoạch chuyển đổi sang sử dụng nguyên liệu ethane. Hồi tháng 10/2024, tổ hợp từng tạm dừng hoạt động vì biến động giá dầu và các tác động của Covid-19. Đến tháng 8/2025, LSP tái khởi động, đồng thời triển khai dự án cải tạo với mục tiêu hoàn tất cuối 2027.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (Ảnh: LSP).

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn có tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD, đặt tại xã Long Sơn, TPHCM. Đây là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam và lớn nhất tính đến hiện tại.

Dự án được khởi công từ năm 2018, bao gồm nhà máy olefin thượng nguồn, ba nhà máy polyolefin hạ nguồn cùng hệ thống cảng chuyên dụng. Thời điểm này, Tập đoàn SCG của Thái Lan đã mua lại 29% vốn dự án từ PVN, qua đó nắm giữ 100% cổ phần, trở thành chủ đầu tư duy nhất của dự án.

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992 với loạt thương vụ đình đám, song việc mua lại và đầu tư LSP có thể xem là cuộc chơi lớn nhất của “đại gia” Thái Lan này tại Việt Nam.