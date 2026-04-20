Đại gia Thái lãi đậm khi thâu tóm công ty nhựa Việt

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) vừa có thông báo chốt danh sách trả tạm ứng cổ tức bằng tiền vào ngày 18/11. Tỷ lệ thực hiện là 65%, tức mỗi cổ đông nắm 1 cổ phiếu BMP sẽ nhận về 6.500 đồng. Thời gian chi trả dự kiến là 8/12.

Với hơn 81,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhựa Bình Minh cần hơn 532 tỷ đồng để trả cổ tức.

Cổ đông đến từ Thái Lan là Nawaplastic Industries Co.,ltd - thành viên của Tập đoàn SCG (Siam Cement Group) đang sở hữu hơn 45 triệu cổ phiếu BMP, sẽ nhận về hơn 292 tỷ đồng cổ tức từ công ty.

Tập đoàn SCG thâu tóm Nhựa Bình Minh từ năm 2012, thông qua Nawaplastic Industries. Đến tháng 3/2018, SSG đã mua thêm 24,13 triệu cổ phiếu từ SCIC, nâng tỷ lệ sở hữu lên 54,39% vốn với tổng chi phí ước tính khoảng 2.750 tỷ đồng.

Hiện tại, khoản đầu tư này không chỉ tăng giá trị gấp 2,8 lần so với giá vốn, SCG còn nhận cổ tức tiền mặt đều đặn hằng năm với tỷ lệ chi trả từ 20% đến 126%.

Lũy kế tổng tiền cổ tức từ năm 2012 đến nay, Nawaplastic nhận về hơn 2.824 tỷ đồng từ Nhựa Bình Minh - tương đương lãi gần 100 tỷ đồng so với số tiền bỏ ra mua cổ phần BMP.

Người Thái lãi đậm nhờ thâu tóm công ty Việt (Ảnh: Reuters)

SCG là tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực xi măng và vật liệu xây dựng, sản xuất bao bì, sản xuất các sản phẩm hóa dầu. Tập đoàn này có mặt tại Việt Nam từ năm 1992, sau khi Luật Đầu tư nước ngoài (sửa đổi) có hiệu lực. Sau nhiều thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A), SCG đang nắm quyền chi phối loạt công ty tại Việt Nam như Nhựa Duy Tân, Bao bì nhựa Tín Thành (Batico), Bao bì Biên Hòa (Sovi)...

Đây cũng đang là chủ đầu tư dự án tổ hợp hóa dầu tại xã Long Sơn (TPHCM, trước đây là Bà Rịa - Vũng Tàu), vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD.