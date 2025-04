Star Kombucha: Thương hiệu đồ uống lên men Việt vươn tầm quốc tế

Trong năm 2024, Star Kombucha nhận Giải Vàng Japan Award do tạp chí Business News Japan trao tặng. Trước đó, nhãn hiệu này nhận giải AA tại giải thưởng "Thử thách hương vị quốc tế Aurora" và "Top 10 thương hiệu xuất sắc châu Á" do Viện nghiên cứu kinh tế châu Á trao tặng vào năm 2023. Star Kombucha cũng nhận danh hiệu "Thương hiệu số 1 Việt Nam năm 2022" do Asia Business Centre bình chọn.

Star Kombucha đạt giải Vàng Japan Award do tạp chí Business News Japan trao tặng (Ảnh: Star Kombucha).

Bên cạnh các giải thưởng, Star Kombucha còn sở hữu nhiều chứng nhận quốc tế như FSSC 22000, chứng nhận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), chứng nhận Halal dành cho thị trường Hồi giáo.

Từ nền tảng chất lượng đã được công nhận, Star Kombucha đã mở rộng kinh doanh ra thị trường quốc tế. Sản phẩm đã có mặt tại nhiều quốc gia, trong đó tiêu biểu là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia. Tại Nhật Bản, sản phẩm được phân phối trong hệ thống bán lẻ hàng đầu Costco, cùng 200 siêu thị, cửa hàng trên khắp xứ sở hoa anh đào. Còn tại Malaysia, Star Kombucha nhanh chóng hiện diện tại các chuỗi lớn như Starbucks, Aeon, Emart, 7-Eleven và Paris Baguette…

Star Kombucha góp mặt trong các hệ thống bán lẻ lớn quốc tế (Ảnh: Star Kombucha).

Theo đại diện thương hiệu, các thị trường đều ghi nhận tăng trưởng đáng kể, với mức trung bình trên 50%/tháng. Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia là ba điểm đến quốc tế có mức tiêu thụ hàng đầu.

Ngoài hoạt động phân phối, Star Kombucha cũng tích cực tham gia các triển lãm và hội chợ thực phẩm tại châu Á và châu Âu, mở rộng tiềm năng tiếp cận các thị trường mới như Pháp, Đức, Bỉ, Luxembourg và Hà Lan.

Sản xuất khép kín, kiểm soát từ nguyên liệu đến thành phẩm

Star Kombucha được lên men từ trà xanh, trà đen và con giống SCOBY nhập khẩu từ Mỹ. Trong quá trình lên men, đường mía được sử dụng như nguồn dinh dưỡng chính để nuôi SCOBY - không phải để tạo vị ngọt cho sản phẩm. Phần lớn lượng đường này sẽ được chuyển hóa trong quá trình lên men, giúp sản phẩm có hương vị nhẹ tự nhiên, không ngọt gắt.

Star Kombucha luôn nỗ lực, tận tâm trong từng công đoạn sản xuất từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến các quy trình sản xuất tại nhà máy (Ảnh: Star Kombucha).

Quá trình lên men kéo dài tối đa 30 ngày, diễn ra trong điều kiện môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ (duy trì ở mức 20-29⁰C), độ ẩm và ánh sáng, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển ổn định. Sản phẩm hoàn thiện được kiểm tra vi sinh, độ pH và nồng độ cồn trước khi đóng gói.

Toàn bộ dây chuyền sản xuất được vận hành theo mô hình khép kín và tự động hóa cao, hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp. Hệ thống máy móc, thiết bị được vệ sinh và sát khuẩn định kỳ. Ngoài kiểm soát chất lượng nguyên liệu và thành phẩm, doanh nghiệp còn thực hiện lấy mẫu không khí và bề mặt theo lịch cố định để giám sát môi trường sản xuất, đảm bảo mỗi lon Star Kombucha đều đạt độ ổn định và an toàn khi đưa ra thị trường.

"Hành trình phát triển của Star Kombucha không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một sản phẩm chất lượng, mà còn là quá trình định vị giá trị thương hiệu trên bản đồ kombucha toàn cầu. Đây chính là nền tảng để Star Kombucha tiếp tục mở rộng, phát triển bền vững và khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành đồ uống lên men vì sức khỏe", đại diện công ty cho hay.