Giá xăng dầu ngày mai sẽ đồng loạt tăng?

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (28/8). Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô có xu hướng tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Ngày 25/8, giá xăng dầu nhập khẩu trên thị trường Singapore ở mức 81,54 USD/thùng với xăng RON 95, tăng gần 2 USD/thùng so với 7 ngày trước; xăng RON 92 ở mức 79,6 USD/thùng, tăng gần 3 USD/thùng. Nhiều khả năng giá xăng trong nước sẽ tăng tiếp trong kỳ điều hành ngày 28/8.

Giá xăng dự kiến tăng khoảng 400-500 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel có thể tăng 450-550 đồng/lít. Nếu liên Bộ sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng ít hơn.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc cũng dự báo giá xăng dầu sẽ đồng loạt trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 26/8, chiết khấu xăng dầu tại một số kho về mức khoảng 800-850 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ tăng 2 phiên liên tiếp. Hiện tại, giá nhiên liệu này ở mức thấp trong hơn 4 năm qua, tương đương thời điểm tháng 6/2021. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 19 lần, giảm 16 lần. Dầu diesel có 16 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 21/8, xăng E5 RON 92 tăng 110 đồng/lít lên 19.460 đồng/lít; xăng RON 95 cũng tăng 210 đồng/lít, lên 20.090 đồng/lít. Dầu diesel giảm 170 đồng/lít còn 17.900 đồng/lít, dầu hỏa giảm 210 đồng/lít còn 17.810 đồng/lít; dầu mazut giảm 150 đồng/kg về mức 15.110 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, trong phiên giao dịch ngày 26/8, giá dầu đã giảm gần 2% sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 8 do các nhà đầu tư lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga, theo Reuters.

Theo công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates, tâm điểm thị trường tuần này là khả năng Mỹ nâng thuế đối với Ấn Độ lên 50%. Động thái này được cho là nhằm siết chặt hơn dòng dầu Nga, vốn đã bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công gần đây vào nhà máy lọc dầu. Ấn Độ hiện là khách hàng mua dầu thô lớn thứ 3 của Nga.

Chuyên gia Tamas Varga của PVM Oil Associates nhận định, tình trạng bất ổn trên thị trường dầu mỏ do xung đột ở Ukraine và cuộc chiến thuế quan khiến nhà đầu tư dè dặt. Ông dự báo trong trung hạn, giá dầu Brent nhiều khả năng sẽ dao động khoảng 65-74 USD/thùng.

Dữ liệu của Trading Economics cho thấy, 23h ngày 26/8, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 63,31 USD/thùng, giảm 0,55% so với tuần trước; tương tự, dầu Brent cũng ở mức 67,27 USD/thùng, giảm 0,69%.