Sóng ngầm âm thầm thổi bùng sự chia rẽ chưa từng có ở nội bộ Fed

Sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã hạ lãi suất qua đêm thêm 0,25%, xuống phạm vi 3,5-3,75%.

Sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát đi thông báo mới, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên. Chỉ số DJIA tăng 1,05%, S&P 500 nhích 0,67%, còn Nasdaq Composite gần như không thay đổi. Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giao ngay tăng thêm 30 USD, lên mức 4.237 USD/ounce.

Đáng chú ý, quyết định lãi suất được thông qua với 9 phiếu thuận và 3 phiếu chống, mức độ bất đồng hiếm thấy kể từ tháng 9/2019. Điều này tiếp tục phản ánh sự khác biệt quan điểm sâu sắc giữa phe "diều hâu" và "bồ câu".

Cụ thể, Thống đốc Stephen Miran muốn hạ lãi suất mạnh hơn, ở mức 0,5%, trong khi 2 Chủ tịch Fed khu vực là Jeffrey Schmid (Kansas City) và Austan Goolsbee (Chicago) lại muốn giữ nguyên lãi suất.

Giới quan sát cho biết đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp ông Miran bỏ phiếu phản đối, ngay trước thời điểm ông chuẩn bị rời Fed vào tháng 1. Ông Schmid cũng phản đối trong 2 cuộc họp gần nhất của cơ quan này.

Các chuyên gia nhận định năm 2026 sẽ là giai đoạn nhiều biến động khi Fed chuẩn bị bước vào những thay đổi nhân sự quan trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đề cử Chủ tịch Fed mới thay ông Jerome Powell khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 5/2026. Cơ quan này cũng đối mặt với thử thách lớn về tính độc lập trong bối cảnh sức ép pháp lý và chính trị ngày càng gia tăng.

Tổng thống Trump dự kiến công bố ứng viên kế nhiệm Powell vào đầu năm tới. Sau đó, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ sẽ tổ chức phiên điều trần thẩm định và tiến hành bỏ phiếu phê duyệt. Trong 2 lần được phê chuẩn trước, dưới thời ông Trump và cựu Tổng thống Joe Biden, số phiếu ủng hộ của Powell áp đảo so với phiếu phản đối.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, FOMC cho biết mức độ và thời điểm điều chỉnh thêm lãi suất liên bang sẽ được đánh giá thận trọng dựa trên dữ liệu kinh tế mới, triển vọng đang thay đổi và cán cân rủi ro.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết mức giảm mới giúp Fed ở vị thế "dễ thở" hơn. "Chúng tôi đang ở vị trí tốt để quan sát sự diễn biến của nền kinh tế, nhưng các quyết định tiếp theo cho tháng 1 vẫn chưa được đưa ra", ông nói.

Chủ tịch Fed Jerome Powell (Ảnh: Reuters).

Với 3 lần cắt giảm liên tiếp, thị trường tiếp tục đặt câu hỏi về hướng đi sắp tới của FOMC. Biểu đồ "dot plot", thể hiện kỳ vọng lãi suất của từng quan chức, cho thấy chỉ còn một lần giảm vào năm 2026 và một lần nữa vào năm 2027, trước khi lãi suất liên bang quay về mức trung hạn khoảng 3%. Dù không điều chỉnh so với tháng 9, biểu đồ này tiếp tục phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ Fed.

Ngoài 2 phiếu chống từ phe "bồ câu", 4 thành viên không có quyền bỏ phiếu cũng tỏ ý phản đối, đồng thời 7 quan chức khác không muốn hạ lãi suất trong năm 2026. FOMC có 19 thành viên, trong đó 12 người có quyền biểu quyết. Tuy nhiên, ông Powell nhấn mạnh chính sách tiền tệ không đi theo lộ trình cố định và Fed sẽ đưa ra quyết định theo từng cuộc họp.

Dù vậy, các bước đi này được cho là đang diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi ông Powell đang cố gắng duy trì sự đồng thuận nội bộ khi nhiệm kỳ thứ 2 của ông sắp kết thúc. Như vậy, chủ tịch Fed chỉ còn 3 cuộc họp trước khi ông bàn giao cho người được Tổng thống Donald Trump đề cử.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ lựa chọn một ứng viên dựa trên tiêu chí mạnh tay hạ lãi suất xuống mức thấp hơn, chứ không chỉ tập trung vào việc ổn định mục tiêu kép của Fed.

Về kinh tế, Fed nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 thêm 0,5% lên 2,3%. Cơ quan này vẫn kỳ vọng lạm phát chỉ quay về dưới mục tiêu 2% sau năm 2028.

Tuy nhiên, Fed cho biết tuyên bố chính sách và dự báo lần này không dựa trên dữ liệu việc làm và lạm phát cập nhật, mà dựa vào các chỉ báo sẵn có như khảo sát nội bộ, phản hồi cộng đồng và dữ liệu tư nhân. Số liệu chính thức gần nhất, công bố tháng 9, cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,3% lên 4,4%, còn thước đo lạm phát ưa thích của Fed tăng từ 2,7% lên 2,8%, theo Reuters.

Mục tiêu lạm phát của Fed chỉ ở mức 2%, nhưng tốc độ tăng giá đã duy trì đều đặn từ mức 2,3% hồi tháng 4, phần lớn do tác động của thuế nhập khẩu tăng lên đối với người tiêu dùng và đây cũng là yếu tố chính gây chia rẽ trong nội bộ Fed về định hướng chính sách.