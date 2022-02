Soi tài sản của Hyun Bin và Son Ye Jin khi về chung một nhà

Cặp diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng Hyun Bin và Son Ye Jin vừa chính thức xác nhận sắp về chung một nhà (Ảnh: Soompi).

Son Ye Jin giàu cỡ nào?

Son Ye Jin là một trong những ngôi sao phim truyền hình hot nhất Hàn Quốc và là một trong những nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc. Theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng của Son Ye Jin khoảng 20 triệu USD (460 tỷ đồng). Phần lớn thu nhập là nhờ vào việc tham gia nhiều dự án và chương trình truyền hình.

Theo Cosmopolitan, Son Ye Jin kiếm được khoảng 50 triệu won (gần 950 triệu đồng) cho mỗi tập phim Alone in Love của đài SBS vào năm 2016. Như vậy, ước tính Son Ye Jin đã kiếm được 800 triệu won (15 tỷ đồng) chỉ trong năm này. Bộ phim đó còn mang về cho vợ sắp cưới của Hyun Bin giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang năm đó.

Song điều đó vẫn chưa đủ, nữ diễn viên "Hạ cánh nơi anh" còn lọt vào danh sách những ngôi sao có doanh thu phòng vé hàng đầu của Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc năm 2015, chứng tỏ cô là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất tại Hàn Quốc.

Theo thống kê chưa chính thức, Son Ye Jin còn nhận được khoảng 400-600 triệu won cho mỗi tác phẩm điện ảnh. Ngoài ra, người đẹp còn là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng. Riêng trong năm 2015, mỗi hợp đồng quảng cáo mang về cho nữ diễn viên 500 - 600 triệu won.

Không những vậy, nữ diễn viên 40 tuổi này còn là một đại gia bất động sản. Son Ye Jin hiện sở hữu nhiều bất động sản. Trong đó, có một tòa nhà thương mại trị giá 14,4 triệu USD ở quận Gangnam (Seoul) với giá cho thuê gần 40.000 won/tháng.

Trong chương trình "Master in The House" của đài SBS, Son Ye Jin đã khoe căn nhà 2 tầng trị giá 9,35 tỷ won ở khu Seokyodong (Seoul), nơi sinh sống của tầng lớp siêu giàu Hàn Quốc.

Dù hiếm khi khoe khoang song mọi người đều biết Son Ye Jin có một cuộc sống vô cùng sung túc và dư giả. Nữ diễn viên xinh đẹp không ngại vung tiền cho trang phục và phụ kiện từ các thương hiệu nổi tiếng. Cô từng gây chú ý khi đeo đôi hoa tai trị giá 59.800 USD.

Cả hai đều là những diễn viên giàu nhất Hàn Quốc, sở hữu nhiều bất động sản có giá trị (Ảnh: lovekpop95).

Nam diễn viên giàu thứ 6 Hàn Quốc

Nếu Son Ye Jin là người khiến nhiều người ngưỡng mộ vì tài kiếm tiền cực tốt thì chồng sắp cưới của cô - Hyun Bin cũng là một trong những nam diễn viên giàu có nhất Hàn Quốc.

Theo CEO World, tính đến năm ngoái, nam diễn viên "Hạ cánh nơi anh" có giá trị tài sản ròng là 21 triệu USD. Hyun Bin hiện là nam diễn viên giàu thứ 6 ở Hàn Quốc, xếp sau Kim So Hyun (117 triệu USD), So Ji Sub (41 triệu USD), Lee Jong Suk (32 triệu USD), Lee Min Ho (26 triệu USD) và Song Joong Ki (24 triệu USD) song anh vẫn giàu hơn Song Kang, Lee Seung Gi và Gong Yoo.

Gia nhập làng giải trí từ năm 2003, đến nay Hyun Bin đã có chỗ đứng vững chắc với hàng chục vai diễn cùng 18 giải thưởng danh giá. Anh được coi là nam thần đứng đầu bảng cát xê của làng giải trí Hàn Quốc.

Theo The Munhwa IIbo, cát xê của Hyun Bin cho mỗi tập phim truyền hình vượt quá 100 triệu won. Nếu chương trình phát sóng ở nước ngoài, Hyun Bin còn được nhận thêm phần trăm và số tiền anh kiếm được cho mỗi tập là 150 triệu won. Còn đối với phim điện ảnh là 400-600 triệu won cho mỗi bộ phim.

Với biệt danh "Hoàng tử xứ Hàn", nhờ gương mặt đẹp trai, nụ cười đẹp và ngoại hình chuẩn, Hyun Bin cũng rất đắt show với các hợp đồng quảng cáo.

Ngoài ra, nam diễn viên còn sở hữu rất nhiều bất động sản có giá trị ở Hàn Quốc. Năm 2013, anh mua một tòa nhà ở Cheongdam-dong (quận Gangnam, Seoul) với giá 4,8 tỷ won (4 triệu USD). Hiện tại, tòa nhà ước tính có giá trị hơn 10 tỷ won (8,2 triệu USD). Chồng sắp cưới của Son Ye Jin còn đứng tên một căn hộ sang trọng ở Heukseokdong có giá 3 tỷ won vào năm 2011. Nam diễn viên cũng đã mua cho bố mẹ một căn hộ cùng tầng.

Năm 2019, Hyun Bin còn mua khoảng 24.000 cổ phiếu của Kakao M với giá trị tài sản ròng tích lũy khoảng 12 triệu USD. Anh còn là chủ sở hữu của công ty HB family Holdings do chính anh thành lập năm 2007. Công ty có trụ sở tại tòa nhà cao 7 tầng, diện tích sàn hơn 360 m2, do anh mua ở quận Gangnam. Khi Hyun Bin mua và sửa sang lại tòa nhà, nó có giá khoảng 4,8 triệu USD, nhưng hiện tại đã tăng lên hơn 10 triệu USD.

Hiện nam diễn viên "Hạ cánh nơi anh" sống trong một căn hộ ở một khu chung cư nổi tiếng có tên Mark Hills Villa ở quận Dongjak (Seoul). Căn hộ này tại thời điểm mua có giá 3 tỷ won.