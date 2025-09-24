SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji và TPBank bị phạt

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji và Ngân hàng TMCP Tiên Phong về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Theo đó, các công ty này bị phạt 200 triệu đồng về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Một lượng vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngoài ra, các doanh nghiệp này bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang thông tin điện tử của các công ty này.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cho biết Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji và Ngân hàng TMCP Tiên Phong đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng đã thực hiện biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm bớt hậu quả của vi phạm.