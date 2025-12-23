Shark Hưng đang làm gì ở CenLand, Hyra Holdings?

Shark Hưng tên đầy đủ là Phạm Thanh Hưng, sinh năm 1972 tại tỉnh Hải Dương cũ. Ông Hưng được biết đến rộng rãi qua chương trình “Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank Việt Nam”.

Shark Hưng hiện là Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, mã chứng khoán: CRE). Trong cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp, cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Thế Kỷ nắm hơn 49,93% vốn, kế đến là Tập đoàn Đầu tư I.P.A sở hữu 10,91% và ông Phạm Thanh Hưng nắm 3,39% vốn.

CenLand được thành lập vào 2001, hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, ông Hưng gắn bó với công ty từ những ngày mới thành lập và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các công ty thuộc hệ sinh thái Cen Group.

Tên tuổi của Shark Hưng gắn liền với chương trình Shark Tank (Ảnh: DT).

Ông Hưng đóng vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ, Công ty cổ phần Cen Acedemy, Công ty TNHH TMĐT Ngôi nhà Thế Kỷ; Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, Công ty cổ phần Tập đoàn Thế Kỷ.

Bên cạnh những chức vụ quan trọng trong hệ sinh thái của Cen Group, Shark Hưng còn đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Hyra Holdings.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Hyra Holdings có tên ban đầu là Công ty cổ phần CMC Holdings, được thành lập vào tháng 12/2021, trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

Doanh nghiệp đăng ký 14 ngành nghề kinh doanh, với ngành nghề chính là hoạt động tư vấn quản lý. Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 5 tỷ đồng, với cổ đông sáng lập gồm ông Trần Nam Chung góp 3 tỷ đồng, ông Hoàng Quốc Tuấn và bà Vũ Thị Tuyết Thanh mỗi người góp 1 tỷ đồng.

Hyra Holdings tự giới thiệu là doanh nghiệp công nghệ, hoạt động trong các lĩnh vực mới như AI và blockchain. Ba lĩnh vực hoạt động chính của công ty gồm hạ tầng số có chủ quyền; tài chính và dịch vụ số, quản trị; quản trị, tuân thủ và công dân số.

Doanh nghiệp này từng công bố nhiều tham vọng lớn, từ mở rộng thị trường quốc tế, xây dựng trung tâm dữ liệu AI đến kế hoạch IPO dài hạn.

“Hyra Holdings được thành lập với khát vọng vươn mình từ Việt Nam ra thế giới, xây dựng một mô hình hạ tầng số mới - nơi công nghệ thuộc về cộng đồng chứ không phải quyền lực tập trung. Từ năm 2021, Hyra đã theo đuổi tầm nhìn về AI phi tập trung, blockchain Layer-3 và DePIN trong thời điểm thế giới còn hoài nghi”, Hyra Holdings viết trên website.

Hiện tại, HĐQT của công ty gồm ông Trần Nam Chung (Chủ tịch), ông Andy Phạm (Phó chủ tịch), ông Nguyễn Văn Phương (thành viên).

Giữa năm 2025, Hyra Holdings tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và công bố HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đây, doanh nghiệp bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hưng làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.