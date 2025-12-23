Hyra Holdings liên quan Shark Hưng: Liên tục đổi tên, tăng vốn "thần tốc"

Bên cạnh những chức vụ quan trọng trong hệ sinh thái của Cen Group, Shark Hưng còn đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập tại Công ty cổ phần Hyra Holdings.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Hyra Holdings có tên ban đầu là Công ty cổ phần CMC Holdings, được thành lập vào tháng 12/2021, trụ sở chính đặt tại phường La Khê, Hà Nội. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Hoàng Quốc Tuấn (SN 1975).

Doanh nghiệp đăng ký 14 ngành nghề kinh doanh, với ngành nghề chính là hoạt động tư vấn quản lý. Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 5 tỷ đồng, với cổ đông sáng lập gồm ông Trần Nam Chung góp 3 tỷ đồng, ông Hoàng Quốc Tuấn và bà Vũ Thị Tuyết Thanh mỗi người góp 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, từ khi thành lập đến nay doanh nghiệp liên tục thay đổi tên, người đại diện pháp luật và vốn điều lệ.

Cụ thể, về tên doanh nghiệp, từ tên ban đầu là Công ty cổ phần CMC Holdings, đến tháng 3/2022 (tức sau khoảng 4 tháng thành lập), doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Metaway Holdings. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc cũng được chuyển sang cho ông Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1984).

Shark Hưng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Hyra Holdings (Ảnh: Hyra Holdings).

Sau 1 tháng, doanh nghiệp này tăng vốn lên hơn 5,88 tỷ đồng. Đến ngày 14/6/2022, ông Ngô Minh Thắng (SN 1980) làm Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc; ông Trần Nam Chung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên đến ngày 27/6/2022, Người đại diện pháp luật doanh nghiệp được chuyển sang cho ông Chung.

Đến tháng 11/2022, ông Trần Văn Hùng (SN 1961) giữ chức vụ Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp. Ông Trần Nam Chung tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Đến tháng 4/2024, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Hyra Holdings. Ông Trần Nam Chung là Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng tăng vốn lên hơn 6,53 tỷ đồng. Đến tháng 5/2025, doanh nghiệp bất ngờ tăng vốn lên hơn 93,15 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông góp vốn không được công bố.

Công ty cổ phần Hyra Holdings tăng vốn từ hơn 6,5 tỷ đồng lên hơn 93,1 tỷ đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Hyra Holdings tự giới thiệu là doanh nghiệp công nghệ, hoạt động trong các lĩnh vực mới như AI và blockchain. Ba lĩnh vực hoạt động chính của công ty gồm hạ tầng số có chủ quyền; tài chính và dịch vụ số, quản trị; quản trị, tuân thủ và công dân số.

Doanh nghiệp này từng công bố nhiều tham vọng lớn, từ mở rộng thị trường quốc tế, xây dựng trung tâm dữ liệu AI đến kế hoạch IPO dài hạn.

“Hyra Holdings được thành lập với khát vọng vươn mình từ Việt Nam ra thế giới, xây dựng một mô hình hạ tầng số mới - nơi công nghệ thuộc về cộng đồng chứ không phải quyền lực tập trung. Từ năm 2021, Hyra đã theo đuổi tầm nhìn về AI phi tập trung, blockchain Layer-3 và DePIN trong thời điểm thế giới còn hoài nghi”, Hyra Holdings viết trên website.