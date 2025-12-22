Phiên giao dịch ngày 22/12, trong khi thị trường chung ghi nhận sự hồi phục tích cực, mã CRE của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) bất ngờ chịu áp lực bán tháo mạnh mẽ.

Cổ phiếu này chốt phiên tại mức 8.310 đồng/đơn vị, giảm 6,52% và có thời điểm đã chạm mức giá sàn. Đáng chú ý, thanh khoản vọt lên 1,7 triệu đơn vị, gấp hơn 4 lần so với phiên liền trước. Tính từ đầu tháng 12 đến nay, thị giá CRE đã bốc hơi khoảng 14%.

Cen Land là doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng). Hiện ông đang nắm giữ 15,6 triệu cổ phần (tỷ lệ 3,36%) và đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Về tình hình kinh doanh, Cen Land dường như đang hụt hơi sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Sau khi đạt đỉnh lợi nhuận 450 tỷ đồng vào năm 2021, các chỉ số của công ty liên tục lao dốc.

Cổ phiếu công ty bất động sản liên quan Shark Hưng bị bán tháo (Ảnh: DT).

Năm 2023, lợi nhuận Cen Land giảm mạnh về quanh mức 2 tỷ đồng, con số năm 2024 đạt gần 42 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2025, Cen Land ghi nhận doanh thu 883 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 64 tỷ đồng.

Shark Hưng tên đầy đủ là Phạm Thanh Hưng, sinh năm 1972 tại Hà Nội. Ông Hưng được biết đến rộng rãi qua chương trình “Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank Việt Nam”.

Bên cạnh chức vị tại Cen Land, Shark Hưng còn đang đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Hyra Holdings - công ty hoạt động trong lĩnh vực blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI).