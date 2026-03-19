Sếp lớn trong hệ sinh thái Vingroup nhận thù lao hơn 10 tỷ đồng

Ghi nhận tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE), mức thù lao của Tổng giám đốc lên đến 10 tỷ đồng/năm, tương đương hơn 833 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, Tổng giám đốc là bà Phạm Thị Thu Hiền nhận gần 10 tỷ đồng trong năm, tăng khoảng 33% so với năm trước. Với mức thu nhập lên đến gần 1 tỷ đồng mỗi tháng, mức thù lao của bà Hiền nằm trong nhóm cao trên sàn chứng khoán, tương đương với lương CEO các ngân hàng và các công ty bất động sản.

Bà Hiền sinh năm 1977, có bằng Cử nhân Tài chính Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng và Thạc sĩ Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó tập trung vào bất động sản bán lẻ.

Bà Phạm Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc Vincom Retail (Ảnh: VRE).

Bà Hiền gia nhập Vincom Retail từ năm 2014, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt. Bà được đề cử làm Tổng giám đốc lần đầu từ ngày 11/10/2023 và được tái bổ nhiệm vào ngày 22/4/2024. Theo thông tin công bố, bà Hiền hiện gần như không nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp.

Năm qua, Vincom Retail ghi nhận tình hình kinh doanh hiệu quả, với doanh thu thuần hợp nhất 8.837 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.446 tỷ đồng, tăng 57,4% so với cùng kỳ.

Dù vậy, công ty giảm thù lao cho lãnh đạo khác. Cụ thể, công ty đã chi khoảng 30,8 tỷ đồng để trả thù lao cho các thành viên quản lý chủ chốt, giảm nhẹ so với mức hơn 31 tỷ đồng của năm 2024.