Thù lao, thu nhập những "cánh tay phải" tỷ phú số 1 Việt Nam gây bất ngờ

Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023. Trong báo cáo này, các doanh nghiệp cung cấp thêm thông tin về thu nhập, thù lao của ban lãnh đạo chủ chốt.

Ghi nhận cho thấy thù lao, thu nhập của ban lãnh đạo của các công ty bất động sản thuộc Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) không còn tăng mạnh như nửa đầu năm 2023. Một phần do kết quả số liệu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sụt giảm.

Điển hình là ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) - có mức thù lao gần 4,14 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng giám đốc Nguyễn Thu Hằng cũng có thu nhập hơn 12,9 tỷ đồng cho vị trí quản lý, tăng 41,5% so với nửa đầu năm 2023. Đáng chú ý, mức thu nhập của bà Hằng nửa đầu năm 2023 cũng "khủng", gấp 1,5 cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra Tổng giám đốc Vinhomes còn nhận được mức thù lao 1,4 tỷ đồng cho vị trí Thành viên HĐQT. Như vậy, tổng thu nhập và thù lao của bà Hằng là gần 14,4 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Khác với năm ngoái, tổng mức thù lao của HĐQT Vinhomes trong nửa đầu năm tăng nhẹ lên hơn 9,84 tỷ đồng so với con số gần 9 tỷ đồng của năm ngoái. Tổng thu nhập của ban lãnh đạo quản lý doanh nghiệp này đạt mức 32 tỷ đồng, giảm 30,2% so với nửa đầu năm 2023.

Lũy kế 6 tháng, Vinhomes đạt hơn 36.586 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 40,9% so với nửa đầu năm 2023. Còn nhớ doanh thu thuần nửa đầu năm ngoái của đơn vị này bất ngờ tăng mạnh, gấp 4,6 lần so với mức 13.394 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.620 tỷ đồng giảm 46,4% so với nửa đầu năm 2022.

Thu nhập của ban lãnh đạo Vinhomes trong nửa đầu năm 2024 (Ảnh chụp màn hình).

Với Công ty cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE), mức thù lao, lương thưởng của những thành viên chủ chốt có nhiều thay đổi. Chủ tịch HĐQT Thái Thị Thanh Hải vẫn không nhận thù lao như thường lệ.

Bà Trần Mai Hoa có tổng thù lao, lương thưởng ở mức 1,31 tỷ đồng so với 7,95 tỷ đồng năm 2023. Bà Mai Hoa chỉ đảm nhận vị trí Tổng giám đốc từ ngày 18/3 đến 23/4. Vị trí này được trao cho bà Phạm Thị Thu Hiền từ ngày 23/4. Bà Hiền cũng là Tổng giám đốc từ ngày 16/10/2023 đến ngày 17/3. Bà Hiền được nhận mức thu nhập gần 5,5 tỷ đồng.

Thu nhập của các thành viên khác thuộc Ban giám đốc doanh nghiệp này trong nửa đầu năm là 13,2 tỷ đồng, tăng 20,3%.

Nửa đầu năm, Vincom Retail đạt 4.733 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với mức 4.116 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 2.104 tỷ đồng, tăng 4%.

Thu nhập của ban lãnh đạo Vincom Retail (Ảnh chụp màn hình).

Thu nhập của đội ngũ lãnh đạo Tập đoàn Vingroup hầu như không thay đổi trong nửa đầu năm nay. Tổng thù lao của HĐQT ở mức 6,29 tỷ đồng, tăng 4%. Lương, thưởng chi trả cho Ban tổng giám đốc trong nửa đầu năm là 29,74 tỷ đồng, tăng 12,8%.

Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng vẫn không nhận thù lao như các năm trước.

Cá nhân ông Trần Việt Quang vẫn nhận 5,99 tỷ đồng cho vị trí Tổng giám đốc, 1,5 tỷ đồng cho vị trí Phó chủ tịch HĐQT như nửa đầu năm 2023. Như vậy, tổng thu nhập của ông Quang vẫn ở mức 7,49 tỷ đồng.

Thu nhập ban lãnh đạo Vingroup nửa đầu năm (Ảnh chụp màn hình).

Doanh thu thuần của tập đoàn này trong nửa đầu năm đạt 64.065 tỷ đồng, giảm 25,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó nửa đầu năm ngoái, doanh thu gấp 2,7 lần nửa đầu năm 2022. Đổi lại, lợi nhuận sau thuế 6 tháng của Vingroup ghi nhận 2.053,6 tỷ đồng, gấp 2,1 lần mức 989 tỷ đồng nửa đầu năm 2023.