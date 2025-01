Nhiều sếp doanh nghiệp thu nhập cả tỷ đồng, tăng vọt trong năm qua

Tại Công ty cổ phần Âu Lạc, bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch HĐQT - nhận thu nhập hơn 3 tỷ đồng trong năm qua, tăng 70% so với năm trước. Khoản thù lao này cao nhất trong Hội đồng quản trị (HĐQT), cao hơn 36% so với Phó chủ tịch Nguyễn Đức Hinh và cao hơn nhiều so với các thành viên khác.

Người có mức lương cao nhất trong ban điều hành Âu Lạc là ông Mai Văn Tùng - Tổng giám đốc. Năm 2024, ông Tùng nhận hơn 3,3 tỷ đồng, tương đương năm trước.

Tổng thù lao, tiền lương mà Âu Lạc trả cho HĐQT, ban tổng giám đốc năm 2024 là 16,2 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước. Điều này diễn ra trong bối cảnh năm qua, công ty tăng trưởng lợi nhuận 32%.

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) có thù lao trong quý IV/2024 đạt gần 1,1 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng giám đốc - nhận lương gần 2 tỷ đồng, tăng 43%.

Thu nhập của lãnh đạo Phát Đạt (Nguồn: BCTC).

Hai vị này là những lãnh đạo có biến động thu nhập mạnh nhất tại Phát Đạt. Còn lại, các vị trí lãnh đạo khác như phó chủ tịch HĐQT, phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT... đều giữ nguyên.

Trong quý IV/2024, tổng mức lương, thù lao Phát Đạt chi trả gần 6,4 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Điều này diễn ra trong bối cảnh lợi nhuận của doanh nghiệp này trong quý tăng 30%.

Tại Công ty bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG), ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT - nhận thù lao gần 2,3 tỷ đồng trong năm 2024, gấp gần 5 lần so với năm trước. Một số vị trí khác cũng tăng mạnh mức lương như Phó tổng giám đốc Nguyễn Mai Giang (tăng 33%, hơn 1,2 tỷ đồng), Kế toán trưởng Nguyễn Thành Châu (tăng 20%, hơn 1,2 tỷ đồng).

Trong năm qua, An Gia đạt lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 298 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước và vượt 19% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL), ông Ng Teck Yow khi còn đảm nhận vị trí Tổng giám đốc (đến ngày 1/11/2024) nhận lương gần 4,3 tỷ đồng. Năm trước đó, ông này nhận lương cả năm gần 3,3 tỷ đồng.

Lương và thù lao của các lãnh đạo Novaland (Nguồn: BCTC).

Một thành viên khác là ông Dương Văn Bắc, khi còn làm Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính (đến ngày 1/11/2024) nhận lương gần 2,6 tỷ đồng. Năm trước đó, ông Bắc nhận 1,6 tỷ đồng. Trong 2 tháng cuối năm làm tổng giám đốc, ông Bắc nhận lương 678 triệu đồng.

Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Novaland - nhận thù lao 1,2 tỷ đồng, tăng 100 triệu đồng so với năm trước.

Tại một số doanh nghiệp khác, thu nhập của lãnh đạo khá ổn định. Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) nhận thù lao 90 triệu đồng cho kỳ kế toán đầu niên độ 2024-2025 (từ 1/10 đến 31/12/2024). Ông Trần Ngọc Chu - Phó chủ tịch - nhận 75 triệu đồng. Các mức này đều tương đương cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, thu nhập của các thành viên trong ban điều hành có gia tăng. Từ đó, quỹ lương và thù lao dành cho các lãnh đạo tại Hoa Sen tăng 59% trong quý đầu niên độ này, đạt hơn 5,1 tỷ đồng.

Một số lãnh đạo tại Tập đoàn Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) nhận mức thù lao 0 đồng, như ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT, ông Trần Huy Thanh Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT.

Người có thu nhập tiền tỷ tại tập đoàn này trong nhiều năm qua và tiếp tục duy trì trong năm 2024 là ông Robert Willett - Thành viên HĐQT với mức thù lao gần 2,4 tỷ đồng.