Sếp Bkav liên tục rời công ty, khởi nghiệp lĩnh vực an ninh mạng

Ông Ngô Tuấn Anh, cựu Phó chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Tập đoàn Công nghệ Bkav, xác nhận với Dân trí việc lập công ty về an ninh mạng với tên gọi SafeGate, sau khi rời Bkav.

Công ty an ninh mạng mới được thành lập này sẽ tập trung vào 3 mảng chính là an ninh mạng, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI). Ông Ngô Tuấn Anh cho biết sản phẩm đầu tiên dự kiến sẽ được công ty công bố vào tháng 12 tới. Website của doanh nghiệp cũng đã sớm cập nhật thông tin về việc sớm cho ra mắt một sản phẩm an toàn thông tin mạng trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em.

Trước khi rời Bkav, cả ông Thắng và ông Tuấn Anh đều là những lãnh đạo kỳ cựu. Ông Thắng có 20 năm làm việc tại Bkav, từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Bkav như Giám đốc Công ty Nhà thông minh Bkav SmartHome (2005-2010), Phó chủ tịch phụ trách phần cứng công ty Bkav (2010-2018), Phó chủ tịch phụ trách R&D công ty Bkav, Viện trưởng Viện Công nghệ AI (2018-2021).

Trong khi đó, ông Ngô Tuấn Anh có 19 năm gắn bó với Bkav. Cựu Phó chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Bkav đảm nhận nhiều vị trí như điều hành diễn đàn an ninh mạng Việt Nam Whitehat.vn, phụ trách dự án phát triển các thiết bị an ninh mạng của Bkav như Bkav IPS Firewall - BIF và Bkav SOC, phụ trách dự án cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số BkavCA, thuế điện tử, hải quan điện tử, hóa đơn điện tử của Bkav…

Ông Ngô Tuấn Anh (trái) và ông Vũ Thanh Thắng, 2 cựu lãnh đạo Tập đoàn Công nghệ Bkav khởi nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin (Ảnh: SafeGate).

Trước khi ông Tuấn Anh và ông Thanh Thắng rời Bkav, một lãnh đạo khác cũng rời Bkav hồi tháng 7 là ông Vũ Ngọc Sơn, Phó chủ tịch phụ trách mảng Chống mã độc của Bkav. Hiện ông Vũ Ngọc Sơn làm Giám đốc công nghệ tại Công ty công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam (NCS).

Bkav thời gian gần đây gây xôn xao dư luận khi ông Nguyễn Tử Quảng gửi lời mời hợp tác kinh doanh để huy động vốn cho tập đoàn. Định mức đầu tư là 100 triệu đồng, theo hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh. Thời hạn của khoản đầu tư là 3 năm, lãi suất 10%/năm và lãi suất sẽ được trả hàng tháng. Sau khi kết thúc thời hạn 3 năm, nhà đầu tư được nhận lại tiền gốc và thêm tiền mặt bằng số tiền gốc. Công ty chưa đưa ra thông tin về số vốn mục tiêu huy động được qua việc hợp tác này.

Bkav không huy động vốn qua các kênh chính thức. Chương trình hợp tác kinh doanh chỉ dành cho nhân viên của tập đoàn và sau đó mở rộng vì một số thành viên trong một group mạng xã hội hâm mộ Bphone "có nhu cầu tham gia đầu tư". Điều kiện là các thành viên này phải tham gia group trên một năm.