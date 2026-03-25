SCB công khai bất động sản 1.000 tỷ đồng đầu tiên trong vụ Vạn Thịnh Phát

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố kế hoạch triển khai xử lý tài sản bảo đảm liên quan đến hai bản án trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Lần đầu tiên ngân hàng này đưa tài sản liên quan đại án trên ra xử lý.

Theo lộ trình, SCB sẽ tìm nhà thầu tư vấn xử lý các tài sản đảm bảo trước khi định giá và đưa tài sản ra bán. Tại thời điểm xảy ra vụ án, 1.121 mã tài sản đang được thế chấp tại SCB.

Ngân hàng đã công bố 8 mã tài sản sẽ xử lý trong đợt đầu tiên, tương ứng 12 tài sản bảo đảm theo phán quyết của tòa án. Trong số đó có bất động sản quy mô lớn.

Đầu tiên là các bất động sản đứng tên Công ty cổ phần Lavifood tại khu vực Bến Lức (Long An), gồm: Thửa đất số 1689, tờ bản đồ số 3 đường tỉnh 830 xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An (địa chỉ cũ), là đất khu công nghiệp); Thửa đất số 1626, Tờ bản đồ số 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An (nay là xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh), gồm 1 nhà máy Lavifood và nhà xưởng, văn phòng.

Các tài sản này đều của Lavifood - doanh nghiệp có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát, được thu hồi để phục vụ thi hành án.

Nhà máy Tanifood được khánh thành vào năm 2019, có quy mô khoảng 15ha với tổng vốn đầu tư 1.780 tỷ đồng. Dự án được xây dựng với mục tiêu chế biến sâu nông sản xuất khẩu, với công suất xử lý lên tới 150.000 tấn nguyên liệu mỗi năm. Đây từng được xem là một trong những dự án chế biến nông sản quy mô lớn tại khu vực phía Nam.

Bên cạnh bất động sản và nhà máy, nhiều tài sản kỹ thuật của Lavifood cũng nằm trong danh sách xử lý lần này của SCB, bao gồm hệ thống cấp đông IQF; tháp giải nhiệt, hệ thống lạnh; trạm biến áp và đường dây điện 22kV; hệ thống xử lý nước thải; các dây chuyền chế biến xoài.

Theo kết quả điều tra giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Lan đã mua lại cổ phần Công ty Lavifood từ ông Lê Thành để tham gia lĩnh vực chế biến nông sản. Công ty Lavifood sau đó được giao cho Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) quản lý thông qua Tổng Giám đốc Nguyễn Phi Long, người đứng tên sở hữu 31% cổ phần.

Tại tòa, bà Lan cho biết đã cho tổng giám đốc Lavifood vay 500 tỷ đồng, chứ không phải để mua cổ phần. Theo Hội đồng xét xử, Lavifood thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, nên cần thu hồi để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, thông tin tại phiên toà giai đoạn 2, bà Lan cho biết nhà máy Tanifood Tây Ninh đang bị thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã chứng khoán CTG).

Hội đồng xét xử đã đề nghị giải tỏa phong tỏa giao dịch đối với tài sản này, giao cho VietinBank phối hợp với Cơ quan thi hành án dân sự để xử lý và thu hồi nợ. Phần giá trị còn lại của tài sản sẽ được nộp lại để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan.