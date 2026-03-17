SCB sẽ đấu giá loạt bất động sản, ô tô, túi xách liên quan án Trương Mỹ Lan

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa phát thông báo đang triển khai lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu cho gói thầu xử lý tài sản bảo đảm theo các bản án liên quan vụ án Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác.

Theo SCB, ngân hàng đồng thời triển khai kế hoạch xử lý 8 mã tài sản đã được tòa án giao cho quản lý và xử lý theo các hợp đồng thế chấp đã ký. Việc xử lý tài sản được thực hiện dưới sự giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) và cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Trong đợt đầu tiên, SCB công bố kế hoạch xử lý 8 mã tài sản, tương ứng 12 tài sản bảo đảm đã hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện các thủ tục định giá và đấu giá.

Danh mục tài sản gồm nhiều loại khác nhau như bất động sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; phương tiện vận tải; máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, ngoài ra còn có hàng hóa tiêu dùng như quần áo, túi xách, phụ kiện thời trang với khoảng 8.521 sản phẩm và các loại hàng tồn kho khác với khoảng 370.859 mặt hàng.

Theo SCB, việc xử lý tài sản sẽ được triển khai qua 2 giai đoạn. Trước đó, ngân hàng này cho biết đã rà soát, phân loại và triển khai thủ tục xác lập quyền quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản theo các bản án đã tuyên. Theo ngân hàng, khối lượng công việc triển khai rất lớn, phức tạp và chưa từng có tiền lệ.

Ngân hàng đang từng bước hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, ban kiểm soát đặc biệt SCB và các cơ quan liên quan để chuẩn bị cho việc xử lý các tài sản này theo quy định.