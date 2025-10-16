Sau thông tin nâng hạng, chứng khoán Việt Nam triển khai loạt quy định mới

Ngày 16/10, tại TPHCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chủ trì, phối hợp với Dự án JICA tổ chức hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành khu vực miền Nam.

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu cho biết tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 56/2024 sửa đổi, bổ sung một số luật trong phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, trong đó có Luật Chứng khoán với 3 nhóm nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, hoàn thiện quy định nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong phát hành, chào bán chứng khoán.

Thứ hai, tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, lừa đảo, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Thứ ba, tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển minh bạch, hiệu quả, hướng tới mục tiêu nâng hạng.

Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: UBCKNN).

Tại hội nghị, UBCKNN công bố và triển khai 4 chuyên đề trọng tâm gồm sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán theo Luật số 56/2024; quy định mới về chào bán và phát hành chứng khoán; tổ chức thị trường, bù trừ và thanh toán giao dịch; cùng các quy định điều chỉnh hoạt động của công ty đại chúng.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc sửa đổi quy định về chào bán và phát hành chứng khoán trong Luật số56/2024 và Nghị định 245/2025. Theo đó, doanh nghiệp phát hành phải trình bày rõ ràng phương án chào bán, mục đích huy động vốn, đồng thời làm rõ loại báo cáo tài chính được sử dụng để xét điều kiện phát hành là báo cáo riêng hay hợp nhất.

Quy định mới cũng yêu cầu minh bạch thông tin, buộc tổ chức phát hành phải báo cáo định kỳ 6 tháng về việc sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán cho đến khi giải ngân hết. Báo cáo này phải được kiểm toán và công bố công khai nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình trước nhà đầu tư.

Song song, quy trình niêm yết cổ phiếu và đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được rút gọn đáng kể. Trước đây, doanh nghiệp thường mất 6 đến 12 tháng để hoàn tất các thủ tục tài chính và hồ sơ niêm yết. Nay UBCKNN cho phép xem xét hồ sơ ngay từ thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký IPO, đồng thời cắt giảm nhiều thủ tục hành chính "rườm rà".

Thời hạn đưa cổ phiếu vào giao dịch sau khi được Sở Giao dịch Chứng khoán chấp thuận cũng được rút ngắn từ 90 ngày xuống 30 ngày, tạo điều kiện để nhà đầu tư nhanh chóng thực hiện quyền chuyển nhượng, tăng tính thanh khoản cho thị trường.

Điều này là một bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy hiệu quả vận hành của thị trường chứng khoán Việt Nam, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu nhấn mạnh tại hội nghị phổ biến Luật Chứng khoán sửa đổi rằng Nghị định 245 và Thông tư 19 sẽ giúp mở rộng quy mô, tăng cung hàng hóa, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.