Nasdaq chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam

Chiều ngày 8/10, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương đã có buổi tiếp và làm việc với ông Bob McCooey, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế, Nasdaq, nhân dịp ông có chuyến công tác tại Việt Nam.

Thông tin với phía bạn, bà Chân Phương cho biết, Việt Nam đã và đang tích cực hoàn thiện khung pháp lý và tiến hành nhiều cải cách về cơ chế để phát triển thị trường chứng khoán.

Mới đây, UBCKNN ban hành Quy chế phối hợp xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đồng thời với hồ sơ đăng ký niêm yết. Song song, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện tham gia niêm yết tại thị trường quốc tế, đặc biệt tại Nasdaq…

UBCKNN mong muốn Nasdaq tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, để có thể tiếp cận và tận dụng cơ hội phát hành chứng chỉ lưu ký trên thị trường quốc tế.

Ông Bob McCooey, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế, đã chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được chính thức được nâng hạng theo công bố của FTSE Russell.

Ông khẳng định Nasdaq sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ UBCKNN trong các lĩnh vực mà phía Việt Nam quan tâm; đồng thời, kỳ vọng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ thành công khi mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương làm việc với ông Bob McCooey, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế, Nasdaq (Ảnh: UBCKNN).

Cùng ngày, theo giờ địa phương, Nasdaq đã “treo” hình ảnh Việt Nam nổi bật trên màn hình LED khổng lồ tại Times Square - biểu tượng tài chính toàn cầu.

Nasdaq được biết đến là một trong những sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới, nổi tiếng với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như Apple, Microsoft, Google (Alphabet), Amazon, Meta và Tesla.

Đây là dấu ấn truyền thông đặc biệt, nối tiếp chuỗi sự kiện “nâng hạng” lịch sử, thể hiện sự đồng hành giữa chứng khoán Việt Nam và Nasdaq Mỹ, mở ra kỳ vọng mới về thu hút dòng vốn toàn cầu.

Hàng tỷ USD vốn sẽ đổ về Việt Nam

Giới phân tích kỳ vọng, sắp tới đây thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thu hút được hàng tỷ USD vốn sau khi nâng hạng.

Chuyên gia Chứng khoán ACB (ACBS) dự báo sau nâng hạng, Việt Nam được đưa vào danh sách quan tâm của hàng trăm quỹ đầu tư chủ động (active funds) có tiêu chí đầu tư vào thị trường mới nổi.

Công ty này cho biết quỹ Vanguard FTSE Emerging Markets ETF - quỹ lớn nhất hiện nay đang giao dịch theo chỉ số FTSE Emerging Index - đang quản lý khoảng 100 tỷ USD. Với tỷ lệ phân bổ cho thị trường Việt Nam là khoảng 0,6% thì dòng vốn từ Vanguard có thể lên tới 600 triệu USD.

Còn TVS Research ước tính thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đón nhận khoảng 440-620 triệu USD từ các quỹ thụ động tham chiếu theo chỉ số FTSE EM.

Dựa trên giả định toàn bộ cổ phiếu thuộc chỉ số FTSE Việt Nam sẽ được đưa vào bộ chỉ số các thị trường mới nổi của FTSE, VPBankS ước tính giá trị dòng vốn thụ động và chủ động ước tính chảy vào thị trường Việt Nam ước đạt khoảng 3-7 tỷ USD trong giai đoạn sau khi quyết định nâng hạng có hiệu lực (trong đó 1,5 tỷ USD từ quỹ thụ động).

Ở phía nhà đầu tư ngoại, VinaCapital cho biết việc nâng hạng thị trường mới nổi bởi FTSE Russell có thể sẽ bổ sung dòng vốn từ 5-6 tỷ USD cho thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm 1 tỷ USD dòng vốn thụ động và 4-5 tỷ USD vốn chủ động.