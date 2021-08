Sầu riêng hóa "sầu chung", loạt vựa trái cây mất cả trăm triệu một đêm

Dân trí Bước vào chính vụ sầu riêng nhưng hàng trăm tấn quả không thể xuất đi được vì ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Chỉ trong một đêm, có vựa sầu riêng thiệt hại cả trăm triệu đồng.

Sầu riêng mất giá hơn một nửa

Đầu tháng 8, chị Nguyễn Thị An (xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) bán 60 kg sầu riêng hạt nhưng chỉ được 500.000 đồng. Nếu so với cùng thời điểm năm ngoái, số sầu riêng này có thể giúp chị An thu về hơn 1,2 triệu đồng.

Chị An cho hay, gia đình chị có mấy chục cây sầu riêng giống cũ trồng xen trong rẫy cà phê. Các năm trước, chị thường bán sầu riêng với giá 20.000 - 25.000 đồng/kg. Nhưng năm nay, giá sầu riêng giảm hơn một nửa, chỉ còn dưới 10.000 đồng/kg.

Không chỉ riêng chị An, gần 200 ha sầu riêng của người dân xã Đức Mạnh cũng chung tình cảnh mất giá. Địa phương này đang vào chính vụ sầu riêng nhưng giá của nông sản đang giảm sâu do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Do dịch bệnh nên các vựa trái cây chỉ dám mua cầm chừng.

Các thị trường lớn như TPHCM, Hà Nội và một số tỉnh thành phía Nam đang thực hiện giãn cách để phòng chống dịch. Việc vận chuyển, tiêu thụ sầu riêng tại các thị trường này gặp rất nhiều khó khăn.

Theo các nhà vườn trồng sầu riêng tại Đắk Nông, hiện nay sầu riêng hạt có giá 8.000 - 10.000 đồng/kg, giảm 2/3 so với thời điểm năm ngoái và giảm khoảng 10.000 đồng/kg so với thời điểm đầu vụ.

Sầu riêng Ri6 và Mongthong Thái Lan (sầu riêng Thái) cũng giảm giá mạnh. Hiện sầu riêng Ri6 có giá 20.000 - 25.000 đồng/kg, giảm hơn 20.000 đồng/kg; sầu riêng Thái có giá hơn 30.000 đồng/kg, giảm khoảng 15.000 đồng/kg.

Sầu riêng đẹp, chất lượng cao nhưng chị Tiên chỉ bán được giá khoảng 25.000 đồng/kg (giảm một nửa so với năm ngoái).

Chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên (xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông) chia sẻ, gia đình chị có 60 cây sầu riêng Ri6, Thái. Năm nay, gia đình chị thu hoạch được 5 tấn nhưng sầu riêng Ri6 chỉ bán được 25.000 đồng/kg, còn giá sầu riêng Thái là 30.000 đồng/kg.

"Năm nay, tiền bán cả vườn sầu riêng không bằng năm ngoái thu bói, mặc dù số tiền bỏ ra chăm sóc cao gấp đôi. Giá sầu riêng năm nay thấp quá, nhưng nếu không thu hoạch thì trái rụng đại trà. Nếu để chín quá thì người ta không mua nên đành chấp nhận bán mất giá", chị Tiên nói.

Sầu riêng chín thối, mất trắng cả trăm triệu

Theo một số chủ vựa thu mua trái cây, thị trường tiêu thụ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 là nguyên nhân khiến sầu riêng rớt giá.

Hiện nay, sầu riêng vẫn tiêu thụ được nhưng số lượng không nhiều, giá cước vận chuyển bị đẩy lên rất cao buộc đại lý phải giảm giá thu mua để tránh lỗ.

Sầu riêng hỏng do chín và không có nơi tiêu thụ.

Bà Đinh Thị Phương, chủ vựa thu mua sầu riêng ở huyện Đắk R'lấp hiện đang tồn cả trăm tấn sầu riêng do các nhà vườn cắt mang đến. Toàn bộ số sầu riêng này đã được đặt mua từ trước đó nửa năm nên đến khi thu hoạch, chủ vườn sẽ vận chuyển đến cho đại lý.

Theo bà Phương, năm ngoái vựa của bà cung cấp hơn 500 tấn sầu riêng ra thị trường. Năm nay, số sầu riêng bán ra chỉ mới hơn 100 tấn dù đã vào chính vụ.

"Sầu riêng Tây Nguyên chủ yếu tiêu thụ ở các tỉnh phía Nam, nhưng thị trường này đang bị ảnh hưởng do dịch. Mỗi ngày chật vật lắm mới tiêu thụ được vài ba tấn sầu riêng, một phần bảo quản kho lạnh, phần còn lại phải chấp nhận đổ bỏ", bà Phương chỉ tay về phía đống sầu riêng đã mốc đen.

Theo nữ chủ vựa này, từ đầu mùa tới tháng 8, vựa của bà đã phải đổ bỏ gần 20 tấn sầu riêng do chín thối. Với giá thu mua vào như hiện nay, mỗi ngày gia đình mất cả gần trăm triệu đồng vì sầu riêng hư hỏng, không kịp tiêu thụ.

Tương tự, ông Nguyễn Minh Quang, một thương lái chuyên thu mua sầu riêng tại TP Gia Nghĩa cũng điêu đứng vì sầu riêng của các nhà vườn đã đến kỳ thu hoạch nhưng chưa thể tiêu thụ.

"Tôi bỏ gần một tỷ để đặt cọc cho các nhà vườn. Bây giờ sầu riêng đã già rồi, không thu hoạch thì không được, nhưng thu về thì không bán được thì lại hỏng hết. Mỗi ngày, cả đổ sỉ, cả bán lẻ chỉ được vài ba tấn. Nếu cứ tình trạng này thì mỗi ngày lỗ cả vài chục triệu đồng", ông Quang nói.

Một số vựa trái cây vớt vát bằng cách bỏ cơm… lấy hột bán.

Được biết, trước tình hình trên, Sở Công Thương Đắk Nông đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại triển khai thực hiện các hoạt động kết nối hỗ trợ, tiêu thụ sản phẩm nông sản.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông sẽ cùng các địa phương sẽ rà soát, thống kê các sản phẩm nông sản để tổng hợp đề nghị Bộ Công thương cũng như các tỉnh bạn hỗ trợ tiêu thụ.

Theo thống kê, 2 tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk hiện có trên 15.000 nghìn ha sầu riêng các loại, với sản lượng ước tính hơn 127.000 tấn. 2 địa phương này đang gặp khó khăn trong vấn đề tiêu thụ sầu riêng.

Đặng Dương