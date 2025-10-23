Sau nâng hạng, chứng khoán Việt Nam được các quỹ nghìn tỷ USD rất quan tâm

Chia sẻ tại sự kiện "Tiền mới, hàng mới và Cơ hội trên thị trường mới nổi" của Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán Việt Nam, ông Bùi Hoàng Hải, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), nhấn mạnh rằng việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam 25 năm qua.

"Từ trước tới nay, rất nhiều nhà đầu tư cả chủ động lẫn thụ động hầu như đều không quan tâm đến Việt Nam. Tuy nhiên, ngay trước và sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, họ lại đến Việt Nam, có nhiều trao đổi với UBCKNN. Thậm chí, rất nhiều nhà đầu tư đang quản lý vốn lớn hàng trăm đến hàng nghìn tỷ USD bày tỏ quan tâm thị trường chứng khoán Việt Nam", ông Hải chia sẻ.

Ông cho biết thêm rằng, Bộ Tài chính và UBCKNN thời gian qua đã chuẩn bị nhiều giải pháp từ phía cung lẫn phía cầu để đảm bảo tận dụng được tất cả các lợi thế khi chúng ta được nâng hạng.

Về phía cầu, ông Hải đề cập việc cơ quan quản lý đưa ra những giải pháp nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán Việt.

Cụ thể là công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh, đảm bảo nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thông tin công bằng với nhà đầu tư trong nước; bỏ prefunding (yêu cầu ký quỹ trước giao dịch), đảm bảo cho nhà đầu tư nước ngoài không phải chịu rủi ro về tỷ giá…

"Hiện nay, một trong những giải pháp đa dạng hàng hóa là đưa doanh nghiệp FDI niêm yết trên thị trường. Đến thời điểm hiện nay nhận được sự đồng thuận từ các bộ ngành liên quan, chúng ta có thể mong chờ thời gian tới công ty có nguồn gốc FDI có thể IPO và niêm yết trên thị trường", lãnh đạo UBCKNN thông tin.

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Ảnh: BTC).

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), cho biết, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, thì dòng tiền nội và vốn ngoại chờ đợi vào thị trường rất lớn. Điều này đòi hỏi hạ tầng công nghệ phải đủ năng lực để đáp ứng.

Với HoSE, yêu cầu đặt ra là khẩn trương tiếp tục nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng hàng hóa. Làm sao để ngày càng có thêm nhiều hàng hóa chất lượng cao đưa lên thị trường đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ngoài thúc đẩy lượng và chất trên thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu cũng đang đặt ra thách thức và cơ hội trong bối cảnh mới, không gian tăng trưởng mới.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Anh Phong, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cho rằng trái phiếu chính phủ là mảng quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang phát triển, để tăng cường đẩy mạnh đầu tư công…

HNX đang phối hợp với Kho bạc Nhà nước để xây dựng hạ tầng công nghệ từ đó phát triển thị trường trái phiếu nhằm giúp Chính phủ huy động thêm nguồn lực phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, tới đây, HNX sẽ tiếp tục cải tiến về đường cong lãi suất để phản ánh sát sao với thị trường, từ đó các thành viên, các nhà đầu tư có thêm nguồn tham khảo uy tín.

Thời gian tới, Sở tiếp tục nghiên cứu báo cáo lên UBCKNN để có thêm sản phẩm quyền chọn trên chỉ số chứng khoán, thực hiện đúng định hướng phát triển thị trường phái sinh đi từ sản phẩm đơn giản đến phức tạp, nhằm thu hút thêm nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cũng lưu ý việc cần thúc đẩy các giải pháp để tăng lượng hàng mới chất lượng trên thị trường chứng khoán. "Vừa rồi, một số doanh nghiệp chuyển từ sàn HoSE xuống UPCoM, như vậy là đi ngược, đi lùi. Thời gian tới, rất mong muốn phải có nhiều doanh nghiệp từ sàn UPCoM lên HoSE", ông nói. Ông cũng nhấn mạnh việc phải gia tăng huy động nguồn lực từ ngành quỹ, đặc biệt là phát triển các quỹ mở.