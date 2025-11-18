Cuối năm các công ty mạnh tay "chia tiền", có bên chi đến 6.200 tỷ đồng

Thống kê tuần giao dịch từ 17/11 đến 21/11 cho thấy, 13 doanh nghiệp niêm yết sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền. Trong đó, tỷ lệ chi trả cao nhất là 80%, tức mỗi cổ phiếu sở hữu nhận 8.000 đồng.

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán: NCT) đã chốt ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 80% (1 cổ phiếu nhận 8.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày mà nhà đầu tư mua cổ phiếu sẽ không được hưởng các quyền lợi như cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, hoặc quyền tham dự đại hội cổ đông. Ngày này được đặt ra để chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu vào thời điểm đó.

Với hơn 26 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty cần chi hơn 208 tỷ đồng trả cổ tức. Thời gian thanh toán là 15/12. Trong đợt chia cổ tức này, công ty mẹ là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, mã chứng khoán: HVN) với tỷ lệ sở hữu 55,13% vốn, dự kiến thu về khoảng 115 tỷ đồng.

Dịch vụ Hàng hoá Nội Bài là đơn vị có truyền thống trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ cao, đỉnh điểm vào năm 2015 với 110% và giảm xuống 100% vào năm 2016. Các năm sau đó, tỷ lệ cổ tức duy trì từ 75-90%.

Doanh nghiệp lớn VEAM, Nhựa Bình Minh… cùng chia cổ tức khủng, có bên chi đến 6.200 tỷ đồng (Ảnh: DT).

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) cũng vừa thông báo 18/11 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm nay bằng tiền, tỷ lệ 65% (1 cổ phiếu nhận 6.500 đồng).

Với hơn 81,8 triệu cổ phiếu lưu hành, công ty cần chi gần 532 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Ngày thanh toán vào ngày 8/12. Hưởng lợi lớn nhất từ đợt chia cổ tức là The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd, đơn vị đang sở hữu 54,99% vốn, dự kiến thu về khoảng 293 tỷ đồng.

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM, mã chứng khoán: VEA) chốt ngày 19/11 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2024, bằng tiền. Ngày thanh toán là 19/12.

Tỷ lệ cổ tức là 46,6%, với 1.328,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ chi khoảng 6.190 tỷ đồng trả cổ tức. Trong đó, Bộ Công Thương đang sở hữu 88,47% vốn điều lệ tại VEAM, ước tính thu về 5.476 tỷ đồng cổ tức.

Không phải là lần đầu tiên VEAM trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao. Thực tế, tỷ lệ chi trả năm 2023 của doanh nghiệp này là hơn 50%, năm 2022 là 42%....

Công ty cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (mã chứng khoán: HTL) cũng sẽ chia cổ tức đợt 2 năm 2024, bằng tiền tỷ lệ 30%.

Với 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty cần chi 36 tỷ đồng trả cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là 5/12. Hiện tại, cổ đông lớn nhất tại Trường Long là vợ chồng Tổng Giám đốc Lã Văn Trường Sơn (sở hữu 30,88% vốn) và Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Kiều Diễm (sở hữu 25,32% vốn). 2 người này dự kiến nhận hơn 20 tỷ đồng cổ tức.