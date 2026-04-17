Sắp đến hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản cho cơ quan thuế

Hàng loạt cơ quan Thuế tại nhiều địa phương như Quảng Trị, Sơn La… mới đây đã đưa ra lưu ý với hộ kinh doanh về thời hạn phải thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế. Theo đó, chỉ còn 3 người nữa là đến hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản cho cơ quan thuế.

Theo hướng dẫn tại Thông tư 18 của Bộ Tài chính, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế thông tin toàn bộ tài khoản ngân hàng, ví điện tử phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử theo mẫu, chậm nhất ngày 20/4.

Nhóm có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm, nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, phải nộp thông báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử và tờ khai thuế theo mẫu, chậm nhất ngày 4/5.

Với trường hợp doanh thu năm từ 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, hoặc trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng nhưng nộp thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế, ngoài thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử, hộ kinh doanh còn phải nộp thêm bảng kê hàng tồn kho theo mẫu và tờ khai theo mẫu, chậm nhất là 4/5.

Riêng hộ kinh doanh có doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm, phải nộp thông báo tài khoản, ví điện tử, bảng kê hàng tồn kho, máy móc, thiết bị mẫu; tờ khai thuế tháng 1, 2 và 3 năm nay theo mẫu, chậm nhất là ngày 20/4.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ qua ứng dụng eTax Mobile hoặc cổng dichvucong.gdt.gov.vn của cơ quan thuế.

Một lưu ý quan trọng là nếu có thay đổi thông tin về số tài khoản hoặc số hiệu ví điện tử thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế theo đúng quy định.