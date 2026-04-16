Đề xuất tiếp tục nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh

Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế Giá trị gia tăng để thẩm định.

Trong đó, nội dung đáng chú ý là đề xuất thay đổi quy định về ngưỡng doanh thu chịu thuế của cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, vấn đề từng thu hút sự quan tâm lớn khi sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV cuối năm 2025.

Trước đó, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi đã nâng mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm, đồng thời cho phép trừ mức này trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu. Mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng cũng được điều chỉnh tương ứng lên 500 triệu đồng/năm, có hiệu lực từ ngày 1/1. Sau đó, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn triển khai.

Tuy nhiên, trong hồ sơ gửi Bộ Tư pháp lần này, Bộ Tài chính đề xuất không quy định cứng ngưỡng doanh thu tại luật mà sẽ giao Chính phủ quyết định mức cụ thể.

Với ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng như quy định hiện hành, Bộ Tài chính cho biết đã được tính toán kỹ lưỡng tại thời điểm Chính phủ trình Quốc hội và được các cơ quan, đại biểu Quốc hội đồng tình.

Bên cạnh đó, thể chế hóa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chính sách quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã được định hướng chuyển đổi căn bản bằng việc quy định bãi bỏ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai, áp dụng từ ngày 1/1.

Với ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng, trong giai đoạn đầu triển khai, Bộ Tài chính cho biết phát sinh hiện tượng một số hộ kinh doanh có xu hướng hạn chế thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giao dịch tiền mặt nhằm che giấu doanh thu.

Ngoài ra, còn do tâm lý che dấu doanh thu để trốn thuế và sợ bị phát hiện ra doanh thu đã không kê khai trước đây mặc dù tại Nghị định số 68 của Chính phủ đã khẳng định cơ quan thuế không sử dụng doanh thu khai thuế năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế các năm trước, không xử phạt vi phạm hành chính đối với các nghĩa vụ thuế đã thực hiện theo phương pháp khoán.

Tuy nhiên, đây có thể chỉ là xu hướng mang tính ngắn hạn, phát sinh do tâm lý cảnh giác ban đầu với chính sách mới.