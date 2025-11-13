Sắp có quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng, thêm kênh vốn dài hạn cho nền kinh tế

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 98/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung 2 loại quỹ mới: Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng và quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ.

Theo dự thảo, quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng sẽ được tổ chức theo mô hình quỹ đóng, tức là huy động vốn một lần từ các nhà đầu tư đại chúng và không rút vốn trong suốt thời gian hoạt động. Mô hình này giúp quỹ có nguồn vốn ổn định, phù hợp để đầu tư vào các loại trái phiếu hạ tầng có kỳ hạn trung và dài hạn.

Chứng chỉ quỹ sẽ được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán, giúp nhà đầu tư có thể bán lại khi cần mà không ảnh hưởng đến quy mô vốn của quỹ.

Về danh mục đầu tư, dự thảo quy định quỹ được phép đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp phát hành để phát triển hạ tầng, cùng các công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, tiền gửi, công cụ thị trường tiền tệ và các loại chứng khoán khác tương tự như các quỹ đầu tư hiện hành.

Dự thảo cũng yêu cầu quỹ phải duy trì ít nhất 65% giá trị tài sản ròng (NAV) đầu tư vào trái phiếu hạ tầng, công cụ nợ của Chính phủ, tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi. Tỷ lệ này nhằm đảm bảo nguồn vốn được ưu tiên cho lĩnh vực hạ tầng, đồng thời vẫn cho phép quỹ có độ linh hoạt nhất định tùy theo tình hình thị trường và nguồn cung trái phiếu từng giai đoạn.

Nút giao Vành đai 3 với cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Trong khi đó, quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ được Bộ Tài chính đề xuất triển khai theo mô hình quỹ mở, cho phép huy động vốn linh hoạt và giao dịch thường xuyên. Loại quỹ này hướng đến nhóm nhà đầu tư muốn tối ưu hóa nguồn tiền nhàn rỗi trong ngắn hạn, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế, khi hầu hết các quỹ thị trường tiền tệ trên thế giới đều vận hành theo mô hình này.

Về danh mục đầu tư, dự thảo quy định quỹ được phép rót vốn vào tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và chứng chỉ quỹ đầu tư thị trường tiền tệ khác.

Theo dự thảo, ít nhất 80% giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ phải được đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định ngắn hạn như tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi hoặc công cụ nợ Chính phủ có thời gian đáo hạn không quá 12 tháng. Quy định này giúp giữ ổn định thanh khoản, đảm bảo quỹ có thể đáp ứng nhu cầu rút vốn của nhà đầu tư bất kỳ lúc nào.

Ngoài ra, các quỹ cũng phải tuân thủ đầy đủ các giới hạn đầu tư được quy định tại Điều 110 của Luật Chứng khoán 2019, nhằm đảm bảo tính minh bạch, quản trị rủi ro và an toàn cho nhà đầu tư.