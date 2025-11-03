Bất động sản Thủy Nguyên, Hải Phòng hưởng lợi nhờ hạ tầng đồng bộ

Bức tranh hạ tầng song hành cùng tiềm lực kinh tế

Năm 2024 ghi dấu 10 năm liên tiếp Hải Phòng duy trì tăng trưởng ở mức hai con số, là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước. Năm 2025, sự thay đổi địa giới hành chính sáp nhập Hải Phòng và Hải Dương đã đánh dấu một nấc thang phát triển mới của thành phố cảng. Sau hợp nhất, thành phố Hải Phòng có quy mô kinh tế lớn thứ 3 cả nước, khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics hàng đầu phía Bắc.

Hạ tầng giao thông hiện đại, được quy hoạch và đầu tư bài bản bao gồm đường hàng không - đường thủy - đường bộ với các trục liên kết vùng vừa là thành quả của nền kinh tế vững mạnh, vừa là chìa khóa khai mở nhiều động lực tăng trưởng. Sắp tới, Hải Phòng tiếp tục đón nhận cú hích đường sắt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Lào Cai, hình thành hành lang kết nối xuyên suốt từ hệ thống cảng biển, các vùng kinh tế trọng điểm đến cửa khẩu biên giới phía Bắc, tạo nền tảng quan trọng để thành phố bứt phá trong giai đoạn mới.

Cầu Hoàng Văn Thụ nối lõi trung tâm cũ với Thủy Nguyên là một trong những cây cầu hiện đại nhất thành phố cảng (Ảnh: Istockphoto).

Thủy Nguyên - nơi được chọn là trung tâm hành chính mới đang dần khẳng định vị thế tâm điểm chiến lược về kinh tế và hạ tầng. Những đòn bẩy hạ tầng quy mô lớn dần thành hình: cầu Bến Rừng khánh thành năm 2024 quy mô gần 2.000 tỷ, cầu Máy Chai với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng thông xe tháng 8.

Mới đây, cầu Lại Xuân cũng được đưa vào khai thác từ đầu tháng 10. Đại dự án cầu Nguyễn Trãi với tổng mức đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Cùng với đó, các dự án trọng điểm như Quốc lộ 10, đường tỉnh 359, đường tỉnh 352, đường Đỗ Mười kéo dài cũng được đầu tư cải tạo và nâng cấp, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng.

Không chỉ giao thông, Thủy Nguyên có tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng cùng hạ tầng an sinh xã hội được đầu tư đẩy mạnh. Năm 2024, Thủy Nguyên có tổng thu ngân sách 9.089,5 tỷ đồng, đạt 320,9% dự toán; đứng thứ 2 khối quận, huyện (cũ) về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công (96,7%).

Tất cả tạo tiền đề cho sự chuyển mình của diện mạo đô thị, sẵn sàng đón luồng cư dân mới đến Thủy Nguyên an cư, lập nghiệp bao gồm cán bộ nhân viên, công chức chuyển đến trung tâm hành chính mới và lượng lớn đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, nhân lực chất lượng cao tiếp tục đến với các khu công nghiệp.

Bất động sản bứt phá trong giai đoạn mới

Bài học từ các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM đã chứng minh: ở đâu có đầu tư phát triển hạ tầng và kinh tế, ở đó có cuộc dịch chuyển dân cư, giúp thị trường BĐS sôi động hơn. Thủy Nguyên với sự “thăng hạng” hạ tầng đang trở thành điểm đến cho các nhà đầu tư, nơi bất động sản còn dư địa tăng trưởng khi trung tâm hành chính mới đi vào hoạt động.

Dự án Vlasta - Thủy Nguyên nói chung và phân khu Phú Quý nói riêng sở hữu vị trí trung tâm với hạ tầng hoàn chỉnh (Ảnh:CĐT).

Tuy nhiên, trong cùng địa phương thuộc quy hoạch phát triển, tốc độ đô thị hóa và nâng cấp hạ tầng có thể khác biệt giữa các khu vực. Việc lựa chọn vùng lõi trung tâm với hạ tầng hoàn chỉnh, kết nối đến mọi khu vực trong nội thành và lân cận như tại phân khu Phú Quý, Vlasta - Thủy Nguyên là một lựa chọn thông minh.

Lưng tựa núi Sơn Đào, mặt hướng thẳng đại lộ 359C, phân khu Phú Quý thuận tiện kết nối đến UBND phường Thủy Nguyên, các khu công nghiệp VSIP, bệnh viện đa khoa, bến xe phía Bắc Hải Phòng trong vòng 5-6 phút lái xe; trung tâm hành chính mới với 10 phút và đến cảng Hải Phòng trong vòng 20 phút.

Công viên trung tâm rộng tới 1.500m2 tại phân khu Phú Quý, Vlasta - Thủy Nguyên (Ảnh:CĐT).

Tại đây, nhà phát triển Văn Phú đã tâm huyết kiến tạo môi trường sống an lành, thịnh vượng, hòa hợp với thiên nhiên. Phân khu được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, tích hợp nhiều tiện ích như trường học liên cấp, trung tâm chăm sóc sức khỏe, sân thể thao, phố đi bộ Ánh Sao, công viên trung tâm rộng 1500m2…, mở ra không gian để an cư, đầu tư cho thuê hay khai thác dịch vụ kinh doanh đa dạng.

Chủ đầu tư dành tặng những khách hàng tiên phong lựa chọn sản phẩm tại phân khu Phú Quý nhiều chính sách ưu đãi. Nổi bật trong đó là gói quà tặng Tân gia lên đến 150 triệu đồng tương ứng với từng dòng căn. Khách hàng thanh toán sớm sẽ nhận ngay chiết khấu lên tới 9% giá trị sản phẩm. Khách hàng thanh toán theo tiến độ thông thường nhận chiết khấu 2%. Bên cạnh đó là chương trình hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng và miễn phí quản lý vận hành 36 tháng.

