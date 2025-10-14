Giá vàng vượt 146 triệu đồng/lượng, vì sao khách vẫn mua?

Mở cửa phiên giao dịch ngày 15/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Phiên hôm qua, mặt hàng này cũng được điều chỉnh tăng 1,3 triệu đồng mỗi chiều.

Trong khi đó, vàng nhẫn được niêm yết tại 142,3-144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Vàng nhẫn được điều chỉnh tăng 1,1 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua.

Khách mua vàng bất chấp giá cao

Kể từ ngày 10/10, khi cơ chế độc quyền vàng miếng được bãi bỏ, cảnh người dân xếp hàng chờ mua vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, tình trạng khan vàng miếng, nhẫn trơn vẫn diễn ra trên diện rộng những ngày gần đây.

Sáng nay, tại một tiệm vàng trên phố Cầu Giấy (TP Hà Nội), khi cửa hàng chưa mở cửa, hàng chục người đã xếp hàng để chờ mua. Phần đông khách hàng đều chờ mua nhẫn trơn, dù cửa hàng giới hạn tối đa mỗi người mua 2 chỉ. Với vàng miếng, cửa hàng này đã thông báo ngừng bán và khuyên khách cập nhật thông tin trên các trang chính thức.

Bất chấp trời mưa, lượng khách vẫn đến cửa tiệm chờ giao dịch. Tuy nhiên, cửa hàng sau đó đã thông báo tạm hết hàng

Cách đó 800m là một cửa hàng kim loại quý lớn khác. Tại đây, 2 ngày trước cửa hàng đều để biển thông báo đã hết cả vàng và bạc. Hôm nay, cửa hàng thông báo sẽ mở bán tiếp mặt hàng bạc, trong khi đã ngừng nhận đặt trước vàng và chỉ bán khi có khách vãng lai tới "chốt lời". Song việc mở bán chỉ được duy trì đến 10h do hết hàng.

Thông báo tại một cửa hàng vàng tại Hà Nội trưa ngày 14/10 (Ảnh: Mỹ Tâm)

Phần đông người dân đều cho biết thuộc diện "may mắn" mới mua được vàng những ngày này. Chị Ngọc Anh (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết 2 ngày gần đây đều mua không thành công. "Vàng miếng không thể mua, tôi chuyển sang mua nhẫn trơn dù giới hạn số lượng", chị nói.

Khi được hỏi lý do tiếp tục mua vàng bất chấp giá liên tục phá kỷ lục, chị cho biết "mua vàng không thể lỗ". Thực tế, chị đã mua vàng từ thời điểm giá chỉ hơn 60 triệu đồng/lượng. "Dù giờ giá có giảm, tôi cũng chỉ coi như trung bình giá. Nếu không bán là không lỗ", chị nói.

Chị Hoa (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết sẵn sàng chi hơn 1 tỷ đồng để sở hữu 10 lượng vàng miếng nhưng việc mua là rất khó khăn. "Giá vàng không thể giảm, tôi mua tích trữ nên thực tế không quan tâm lãi - lỗ, trừ khi giá lên quá cao, tầm 150 triệu đồng/lượng", chị nói.

Với vàng miếng, Công ty SJC hiện chỉ bán cho khách hàng đã đăng ký thành công qua website, trong khi trước đó, công ty vẫn có thời điểm bán cho khách xếp hàng trực tiếp tại cửa hàng. Cầu tăng, nguồn cung càng thêm khan hiếm khi Ngân hàng Nhà nước đã dừng việc bán vàng miếng bình ổn ra thị trường thông qua 4 ngân hàng quốc doanh và Công ty SJC trong bối cảnh chuyển đổi cơ chế quản lý mới.

Người dân tới giao dịch tại một tiệm vàng ở Hà Nội ngày 15/10 (Ảnh: Mỹ Tâm).

Vài ngày nay, các khách hàng đến giao dịch vàng với số tiền trên 20 triệu đồng đều phải chuyển khoản, theo quy định của các cơ quan quản lý. Bà Thái Minh (phường Bạch Mai, TP Hà Nội) nói lý do mua vàng bất chấp giá cao là không bắt kịp nhiều kênh đầu tư mới trong khi lãi suất tiết kiệm thấp. Việc chuyển khoản cũng không gây khó khăn vì đã quen rồi.

Thận trọng khi mua và đầu tư để tránh rủi ro

Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng chính thức có hiệu lực. Cụ thể, chính sách độc quyền vàng miếng được xóa bỏ, các đơn vị được sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ điều kiện quy định, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các ngân hàng, doanh nghiệp...

Tuy vậy, đến nay Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa công bố cụ thể đơn vị nào được cấp phép sản xuất vàng miếng.

Cơ quan quản lý cũng lưu ý: Vàng là tài sản có biến động mạnh, chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố thị trường. Người dân cần thận trọng khi mua bán, tránh đầu tư theo cảm tính để giảm rủi ro.

Người dân chỉ nên giao dịch vàng tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Việc tuân thủ đúng quy định sẽ giúp ổn định thị trường, hạn chế tình trạng đầu cơ, làm giá và tác động tâm lý không cần thiết.

Giao dịch vàng nhẫn tại Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Khuyến cáo đến người mua vàng, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, khuyên nhà đầu tư cần hết sức thận trọng vì giá vàng trong nước và thế giới đều đang ở vùng đỉnh kỷ lục nhiều năm. Người dân nên phân tích kỹ, đánh giá rủi ro và tránh các quyết định cảm tính.

Theo ông Huy, giá vàng hiện vẫn trong vùng “nhạy cảm”, do đó nhà đầu tư nên cân đối danh mục sang các kênh khác như tiền gửi tiết kiệm, chứng khoán, bất động sản… thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào vàng.

Ông cũng lưu ý, ở thị trường tự do dễ xuất hiện vàng hao hụt, vàng giả, vàng pha trộn không đảm bảo chất lượng. Người dân thực sự có nhu cầu mua tích trữ thì cần chọn cơ sở kinh doanh uy tín, có giấy tờ chứng nhận rõ ràng để bảo vệ tài sản. Trường hợp mua để đầu tư, đầu cơ thì nên hạn chế vì có nhiều rủi ro tiềm ẩn.

"Việc mua vàng từ các nguồn không rõ ràng có nguy cơ cao về hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời đặt người mua vào tình huống pháp lý phức tạp nếu giao dịch không tuân thủ quy định. Do đó, các nhà đầu tư và người tiêu dùng nên lựa chọn những cơ sở kinh doanh vàng uy tín, có chứng nhận rõ ràng để đảm bảo quyền lợi và tài sản của mình", vị này nêu.