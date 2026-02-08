Sắm Tết 2026: Dân thắt chặt hầu bao, "chợ mạng" lấn lướt chợ truyền thống

Mùa mua sắm được mong chờ nhất năm đang diễn ra. Thống kê cho thấy sức mua Tết ước chiếm hơn 35% tổng nhu cầu cả nước, tập trung tại hai thị trường lớn nhất là TPHCM và Hà Nội.

Người tiêu dùng dè sẻn

Khảo sát của Insight Asia thể hiện mỗi hộ gia đình thành thị chi tiêu trung bình khoảng 16,5 triệu đồng cho Tết. Trong đó khoảng 5,8 triệu đồng dành cho thực phẩm - đồ uống và 4,6 triệu đồng cho quà biếu.

Báo cáo của Grab về xu hướng mua sắm Tết năm nay ghi nhận, 55% người được khảo sát cho biết họ bắt đầu mua sắm các mặt hàng thực phẩm từ 1 tháng trước Tết. Cùng với đó, 61% người dùng dự kiến chi tiêu nhiều hơn so với năm ngoái, và chi tiêu trung bình dự kiến là 7,4 triệu đồng. Các khoản chi tiêu chủ yếu bao gồm hàng hóa thực phẩm (chiếm 25%), quần áo phụ kiện (24%) và tiệc tùng họp mặt (23%).

Năm nay do kinh tế khó khăn, người dân theo đó ngày càng có xu hướng thắt chặt chi tiêu.

Báo cáo của Worldpanel by Numerator Việt Nam cũng thể hiện hơn 70% hộ gia đình vẫn tập trung ngân sách cho các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, đồ uống và quà biếu dịp Tết. Khoảng 60% người tham gia cho biết sẽ cắt giảm chi tiêu cho các mặt hàng không thực sự cần thiết, cho thấy tâm lý tiêu dùng thận trọng và chủ động cân đối tài chính gia đình.

Mùa mua sắm Tết 2026 còn ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng của người Việt khi xu hướng mua sắm trên thương mại điện tử (TMĐT) là chủ đạo.

“Chợ mạng” vẫn nhộn nhịp

49% người dùng tham gia khảo sát của Grab cho biết họ kết hợp giữa mua sắm trực tiếp (offline) và trực tuyến (online). Điều này phản ánh thực tế rằng ngày nay, các dịch vụ trực tuyến đã đi sâu vào hành vi tiêu dùng, mua sắm của người Việt.

Nghiên cứu của Insight Asia ghi nhận 63% người tiêu dùng Việt lựa chọn các sàn TMĐT để mua sắm Tết 2026, tăng đáng kể so với mức 48% của năm 2024. TMĐT được đánh giá cao nhờ khả năng giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và đáp ứng nhu cầu mua sắm linh hoạt trong giai đoạn bận rộn cuối năm.

Ở phía doanh nghiệp, để đáp ứng nhu cầu, từ khoảng trước Tết Dương lịch, các sàn TMĐT và hệ thống bán lẻ đồng loạt thay đổi giao diện, triển khai nhiều chương trình khuyến mại, miễn phí vận chuyển, tích điểm, lì xì đầu Xuân. Không khí mua sắm Tết vì thế được lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.

Mua sắm trực tuyến chiếm vị thế chủ đạo của mùa Tết 2026 (Ảnh: IT).

Trong đó, sàn Shopee ghi nhận giai đoạn cận Tết, hơn 18 triệu người dùng mua sắm tại Shopee Mall, trong đó khoảng 18% là người mua lần đầu. Bên cạnh đó, đơn hàng từ các thương hiệu Việt trên Shopee tăng 30% so với Tết 2025. Trước những dịch chuyển này, Shopee triển khai các chiến dịch lớn như “Siêu Sale Năm Mới 15.1” và “Tết Sale 2.2”, kết hợp voucher, ưu đãi phí vận chuyển và khuyến mãi cho gian hàng chính hãng….

Trong khi chợ ta dè xẻn chi tiêu, thì “chợ mạng” vẫn rôm rả cùng đối tượng mua sắm chính là giới trẻ. Báo cáo “Bức tranh tiêu dùng dịp Tết 2026” do Shopee công bố cho thấy xu hướng tiêu dùng chủ động thể hiện rõ ở nhóm người dùng trẻ, khi Gen Z và Gen Y chiếm tỷ trọng lớn. Nhóm này có xu hướng mua sắm linh hoạt trong ngày, với các khung giờ phổ biến vào 12h, 20h và 21h, thay vì tập trung “canh sale” ban đêm như trước.

Nhìn chung, đến nay khi chỉ còn 1 tuần nữa cận kề Tết, các quán xá, chợ Tết tuy có nhộn nhịp nhưng không khí theo ghi nhận của phóng viên “trầm” đi hẳn so với mọi năm. Một phần, do thói quen mới thay vì mua sắm theo cảm tính hay vì sĩ diện, người tiêu dùng ưu tiên mua những sản phẩm thiết thực, có giá trị sử dụng rõ rệt cho bản thân và gia đình. Song song, xu hướng mua sắm online để tiết kiệm thời gian, công sức cũng khiến “chợ ta” dè sẻn hơn ngày trước.