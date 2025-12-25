Sacombank muốn bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT, chưa lộ danh sách

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) vừa có Nghị quyết thông qua một số nội dung tại kỳ họp cổ đông năm nay,

Cụ thể, Sacombank sẽ bầu bổ sung 4 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2026. Ngày 15/1/2026 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để thông báo cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT.

Danh sách mới chưa được công bố.

HĐQT Sacombank hiện có 7 thành viên (Ảnh: Chụp màn hình từ website ngân hàng).

HĐQT Sacombank hiện có 7 thành viên. Trong đó, ông Dương Công Minh là Chủ tịch HĐQT. Ông Phạm Văn Phong là Phó chủ tịch HĐQT. Các thành viên khác gồm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ và 2 thành viên độc lập là ông Vương Công Đức, bà Phạm Thị Thu Hằng.

Mới đây, ngân hàng này cũng có thay đổi lớn ở ban điều hành. Cụ thể, ngày 23/12, sau khi ông Nguyễn Đức Thụy thôi làm Chủ tịch HĐQT LPBank, Sacombank bất ngờ công bố ông Thụy chính thức đảm nhận vị trí quyền Tổng Giám đốc. Bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó tổng giám đốc LPBank cũng sang làm chức danh tương đương ở Sacombank.