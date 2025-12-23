Ông Nguyễn Đức Thụy thôi làm Chủ tịch LPBank

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - mã chứng khoán: LPB) ngày mới đây đã công bố đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Nguyễn Đức Thụy.

Ông Thụy sinh năm 1976, quê quán ở tỉnh Ninh Bình. Ông được bầu vào HĐQT LPBank từ cuối tháng 4/2021 và làm Phó chủ tịch HĐQT khoảng một tuần sau đó. Cuối năm 2022, ông được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT và giữ vị trí này cho đến khi có đơn từ nhiệm.

Ông Nguyễn Đức Thụy tại phiên họp cổ đông hồi tháng 4/2024 (Ảnh: LPBank).

Cùng với ông Thụy, ông Nguyễn Văn Thùy cũng nộp đơn từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT LPBank vì lý do cá nhân. Ông Thùy sinh năm 1981, là em trai ông Thụy. Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2023-2028 của 2 lãnh đạo cấp cao này sẽ được LPBank trình cổ đông tại họp đại hội đồng cổ đông bất thường hôm nay (23/12) tại Ninh Bình.

Ở chiều ngược lại, HĐQT LPBank quyết định bổ nhiệm ông Hồ Nam Tiến - Phó chủ tịch thường trực HĐQT - giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 23/12.

Ông Hồ Nam Tiến sinh năm 1971, có gần 16 năm gắn bó tại LPBank. Ông được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch HĐQT LPBank từ ngày 23/4/2023 và đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch thường trực HĐQT kể từ ngày 4/10/2024.

LPBank có tên cũ là Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt. Nhà băng này thông qua kế hoạch đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam tại phiên họp thường niên và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận từ giữa tháng 7/2024. Trước đó, ngân hàng này cũng đã đổi nhận diện thương hiệu, sau khi Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) có kế hoạch thoái vốn.

HĐQT LPBank mới đây cũng phê duyệt nghị quyết về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính. "Đại bản doanh" của ngân hàng này sẽ chính thức chuyển từ Hà Nội về tỉnh Ninh Bình.