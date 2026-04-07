Sabeco chi cổ tức 30%, tỷ phú Thái sắp thu thêm hơn 2.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) vừa công bố tài liệu họp cổ đông sắp tới. Thông tin đáng chú ý, Sabeco dự kiến trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức 50% bằng tiền mặt.

Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phần. Tổng chi trả hơn 2.560 tỷ đồng.

Đợt cổ tức còn lại sẽ chia nốt với tỷ lệ 30%. Sabeco dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 29/7, thanh toán vào ngày 28/8. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hiện, công ty mẹ là Vietnam Beverage, thành viên Thaibev của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, đang nắm 53,59% vốn Sabeco.

Với mức cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30% sắp được chi trả, tỷ phú Thái dự kiến tiếp tục “bỏ túi” hơn 2.000 tỷ đồng cổ tức trong tháng 8 tới đây. Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ 36% vốn, cũng sẽ thu hơn 1.300 tỷ đồng.

Năm 2026, Sabeco lên kế hoạch chi trả cổ tức ở mức 50% bằng tiền.

Về kinh doanh, năm 2025 Sabeco đã không hoàn thành chỉ tiêu với doanh thu đạt 25.888 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ - mức thấp nhất trong vòng 4 năm gần nhất. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.573 tỷ đồng.

So với kế hoạch được cổ đông giao phó, doanh nghiệp bia thực hiện được khoảng 82% doanh thu và 94% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Công ty đề ra kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 28.959 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 4.937 tỷ đồng, tăng 8%.

Theo ban lãnh đạo Sabeco, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường đồ uống lớn tại Đông Nam Á, song đang đối mặt nhiều thách thức. Xu hướng tiêu dùng thay đổi nhanh, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ với nhu cầu trải nghiệm mới, sản phẩm cao cấp và kênh mua sắm trực tuyến, khiến cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt. Bên cạnh đó, các yếu tố chính sách cũng tạo áp lực không nhỏ lên ngành bia.