4 công ty chốt chia tiền cho cổ đông, có bên chi hơn 1.100 tỷ đồng

Công ty cổ phần Cảng Xanh Vip (mã chứng khoán: VGR) đã công bố ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 35%, với ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 8/4. Với 82,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, quy mô đợt cổ tức lên tới gần 288 tỷ đồng.

Với hơn 54,35% vốn điều lệ, Container Việt Nam - công ty mẹ - dự kiến nhận về gần 157 tỷ đồng. Ngoài ra, 2 cổ đông lớn khác là Evergreen Marine Corporation (nắm giữ 21,74% vốn) và Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors (PAMCO, sở hữu gần 13,7% vốn) nhận về tương ứng 63 tỷ đồng và gần 39,5 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty Cảng Xanh Vip đã tạm ứng cổ tức đợt 1 vào cuối tháng 11/2025 với tỷ lệ 20%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức cho năm 2025 là 55%. Đây cũng là mức cổ tức cao thứ 2 lịch sử kể từ khi đưa cổ phiếu lên UpCOM vào năm 2018, ngoại trừ năm 2023 công ty chi trả tỷ lệ 70%.

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: BSH) cũng chốt chia cổ tức với tỷ lệ 15%, tương đương mỗi cổ phần nhận về 1.500 đồng. Với 18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty này dự chi 27 tỷ đồng cho việc chia tiền sắp tới. Công ty mẹ Sabeco (mã chứng khoán: SAB) nắm 52% vốn sẽ nhận về hơn 14 tỷ đồng.

Ghi nhận giai đoạn 2018-2024, Bia Sài Gòn - Hà Nội luôn duy trì mức cổ tức thường niên cao hơn với tỷ lệ 20%. Năm nay, con số giảm được đưa ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh công ty sụt giảm trong 2 năm gần nhất: lợi nhuận ròng năm 2024 giảm 17% còn gần 41 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2025 giảm tiếp 28% chỉ còn 29,5 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (mã chứng khoán: TCX) vừa lên sàn đã có quyết định chia cổ tức 5%, tương đương cổ đông nhận về 500 đồng/cổ phiếu. Chứng khoán Kỹ Thương dự chi tới gần 1.160 tỷ đồng cho đợt chia này. Đây là cổ tức cho năm 2024, cũng là lần đầu tiên công ty chia cổ tức kể từ khi chính thức trở thành công ty đại chúng và niêm yết vào cuối năm 2025.

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (mã chứng khoán: NBE) cũng “góp mặt” trong tuần này với mức cổ tức thông qua là 11%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 9/4.